Бывший глава Моссад назвал Израиль государством апартеида

Бывший глава израильской разведки Моссад заявил, что страна насаждает систему апартеида против палестинцев на оккупированном Западном Берегу.

Тамир Пардо стал последним бывшим высокопоставленным израильским чиновником, заявившим, что обращение Израиля с палестинцами равносильно апартеиду, что является отсылкой к системе расового разделения в Южной Африке, которая прекратила свое существование в 1994 году.

«Здесь существует государство апартеида», — сказал Пардо в интервью информационному агентству Associated Press, опубликованном в среду.

«Территория, где два человека судятся по двум правовым системам, это государство апартеида», — сказал Пардо, присоединившись к небольшому, но растущему списку отставных чиновников, чтобы поддержать идею, которая остается в основном на периферии израильского дискурса и международной дипломатии, но получила растущее признание в кругах по защите прав человека.

Учитывая биографию Пардо, эти комментарии имеют особый вес в одержимом вопросами безопасности Израиле.

Пардо, который возглавлял израильское шпионское агентство с 2011 по 2016 год, не сказал, придерживался ли он тех же убеждений, возглавляя Моссад.

Бывший глава разведки заявил, что, по его мнению, вопрос о палестинцах является одним из самых актуальных вопросов страны – помимо иранской ядерной программы, которую премьер-министр Биньямин Нетаньяху считает экзистенциальной угрозой.

Пардо сказал, что, будучи главой Моссада, он неоднократно предупреждал Нетаньяху, что ему необходимо решить, каковы границы Израиля, иначе он рискует уничтожить государство евреев.

«Израилю необходимо решить, чего он хочет. Страна, у которой нет ограничений, не имеет и границ», — сказал Пардо.

Отвечая на комментарии Пардо, партия Нетаньяху «Ликуд» заявила, что экс-главе Мосада «должно быть стыдно».

«Вместо того, чтобы защищать Израиль и израильскую армию, Пардо клевещет на Израиль», — говорится в сообщении.

Пардо также критиковал попытки правительства Нетаньяху добиться пересмотра судебной системы в этом году. Правительство продвинулось в реализации этих планов, несмотря на массовые протесты оппозиции.

Правозащитные группы указывают на дискриминационную политику внутри Израиля и в оккупированном Восточном Иерусалиме, израильскую блокаду сектора Газа, которым с 2007 года управляет группа ХАМАС, и оккупацию им Западного берега.

Израиль осуществляет полный контроль над территорией, поддерживает двухуровневую правовую систему и строит и расширяет незаконные еврейские поселения .

В прошлом году правозащитная группа Amnesty призвала Израиль привлечь к ответственности за «преступление апартеида против палестинцев», добавив, что он обращается с ними как с «низшей расовой группой».

В своем разоблачающем расследовании правозащитная группа подробно рассказала, как израильские власти применяли систему угнетения и доминирования против палестинцев.

«Эта система поддерживается нарушениями, которые Amnesty International считает апартеидом и преступлением против человечности», — говорится в заявлении группы.

Израиль отвергает любые обвинения в апартеиде и заявляет, что палестинские граждане Израиля пользуются равными правами, одновременно называя обращение с палестинцами на Западном Берегу "необходимостью по соображениям безопасности".