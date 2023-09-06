Путин-Эрдоган: "прошла любовь, завяли розы"?

Конечно, мы понимаем, что в политике в отношениях между лидерами стран с исторически враждебными, да и по сей день конфликтными отношениями не приходится говорить о любви. А потому вынесенное в заголовок выражение просим воспринимать как метафору.

Метафору того, что тем не менее на протяжении последних лет отношения Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана отличались доверительностью и симпатиями, не характерными для такого рода отношений. Особенно с учетом того, что возглавляемые ими страны находятся по разную сторону в ряде принципиальных вопросов. Например, таких как их отношение к ключевой для конфигурации черноморского региона страны Украина, ее членству в НАТО, ее территориальной целостности вообще и будущему Крыма в частности. И тем не менее, несмотря на открытые разногласия в этих ключевых вопросах, России и Турции, Путину и Эрдогану удавалось демонстративно поддерживать партнерство во многих сферах. Что вызывало недоумение у многих, по одну и другую сторону.

Нельзя сказать, что недавний визит Эрдогана в Сочи и его переговоры с Путиным по зерновой сделке полностью перечеркнули эти специфические отношения и привели к открытому конфликту двух лидеров. Однако очевидно не только то, что Эрдогану не удалось добиться возобновления зерновой сделки, за которой он приезжал, но и что в целом его отношения с Путиным стали на этом фоне гораздо менее "романтичными" (в политическом смысле разумеется).

Так, известный турецкий политический комментатор Фатих Алтайлы написал по этому поводу статью с говорящим названием "Путин перестал делать героя из Эрдогана". Алтайлы указывает на то, что отметили многие - если еще недавно комментаторы обыгрывали анонс Эрдоганом визита Путина в Турцию, то сейчас, напротив, турецкому лидеру пришлось ехать к своему российскому визави. Причем, уехал он если не с пустыми руками, то не добившись главного, за чем приезжал. А связано это, по мнению турецкого политолога, с тем, что Путин разочаровался в политике Эрдогана, считая, что в последнее время он стал дрейфовать в сторону Запада.

Да и в целом, это мы уже отметим от себя, эмоциональным фоном данной встречи были не взаимные комплименты в адрес друг друга, а раздраженность Путина, всячески дававшего понять, что не верит в договоренности с Украиной и Западом, которых пытается добиться Эрдоган. Ну а российские комментаторы из прокремлевских СМИ выражали эту раздраженность в куда менее дипломатических по отношению к Эрдогану и Турции выражениях.

Означает ли это, что переменился балланс сил и Путин может действовать с позиций силы, а не слабости? Точно не в объективной реальности, в которой вопреки заявлениям Путина о его провале украинское контрнаступление после первоначальной пробуксовки стало развиваться весьма неплохо и может уже к осени-зиме обернуться очень серьезными стратегическими проблемами для российского военно-политического руководства. Чему может способствовать устранение в той или иной форме Кремлем ура-патриотов вроде Пригожина и Стрелкова-Гиркина, не боявшихся указывать на проблемы на фронте и в армии и привлекать к ним внимание обществе. Теперь же у российского командования на фронте "все хорошо", и похоже, что именно это докладывают Путину, а поставить это под сомнение общественного мнения так, чтобы это имело резонанс, больше некому.

Поэтому можно говорить о том, что не балланс сил изменился в пользу России, а ее руководство, зачистив своих внутренних врагов, убедило сейчас себя в том, что он изменился в ее пользу. И поверило в том, что сумеет добиться нужных для него результатов с позиций силы. В связи с чем Эрдоган и заявил по итогам встречи, что перспектив мира не видно даже на горизонте.

Что ж, остается надеяться, что уже через несколько месяцев столкновение с суровой реальностью заставит Путина вести себя с Эрдоганом в другой тональности и просить его о помощи в выходе из тупика, в который он сам себя загнал. Правда, не факт, что турецкий лидер эту помощь ему уже захочет или сможет оказать.