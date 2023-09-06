Саудовская Аравия и Иран обменялись послами после долгого перерыва

Посол Саудовской Аравии в Иране прибыл во вторник в Тегеран, а его коллега приземлился в Эр-Рияде, закрепив восстановление связей между соперниками из Персидского залива после семилетнего разрыва.

Иран и Саудовская Аравия согласились возобновить дипломатические отношения и вновь открыть свои посольства после соглашения, объявленного при посредничестве Китая в марте.

Эр-Рияд и Тегеран разорвали отношения в 2016 году после того, как дипломатические миссии Саудовской Аравии в Иране подверглись нападению во время протестов по поводу казни в Эр-Рияде шиитского клирика Нимра ан-Нимра.

Руководство Саудовской Аравии признает «важность укрепления связей, расширения взаимодействия... и вывода [отношений] на более широкие горизонты», - заявил посол Абдулла Аланази по прибытии в Тегеран для выполнения своих обязанностей, согласно заявлению министерства иностранных дел Саудовской Аравии.

Также во вторник посол Ирана в Саудовской Аравии Алиреза Энаяти прибыл в столицу Эр-Рияд, где его приняли представители министерства иностранных дел и сотрудники посольства, сообщает официальное иранское информационное агентство IRNA .

Аланази ранее был послом Саудовской Аравии в Омане, а Энаяти ранее был послом Ирана в Кувейте.

Посольство Саудовской Аравии в Тегеране возобновило работу в прошлом месяце. В июне Иран отметил открытие своего посольства в Эр-Рияде церемонией поднятия флага.