В Тунисе арестованы двое лидеров партии Ан-Нахда

Два высокопоставленных члена главной оппозиционной партии Туниса Ан-Нахда были арестованы в результате очередного нападения на оппонентов президента Кайса Сайеда.

Временный глава партии Ан-Нахда Мондер Униси был задержан полицией во вторник, а через несколько минут и Абдель Карим Харуни, который на этой неделе был помещен под домашний арест, сообщает агентство Reuters.

Арест Униси последовал за публикацией в социальных сетях на этой неделе приписываемых Униси аудиозаписей, в которых он якобы обвинил некоторых лидеров своей партии в стремлении контролировать Ан-Нахду и получении незаконных средств.

Прокуратура Туниса в понедельник начала расследование по поводу записей. Униси заявил в видео на своей странице в Facebook, что записи были сфабрикованы.

Второй задержанный чиновник, Харуни, возглавляет Совет шуры, высший орган партии Ан-Нахда, крупнейшей политической партии в парламенте, закрытом президентом Сайедом в 2021 году.

В воскресенье оппозиционная партия заявила, что домашний арест Харуни «происходит в контексте ареста исторических лидеров партии Ан-Нахда, закрытия всех ее штаб-квартир и угроз ее лидерам и активистам».

Ранее в этом году полиция арестовала лидера Ан-Нахды Рашида Ганнуши, самого известного критика Сайеда, а также нескольких других партийных чиновников.

Сообщается, что 81-летний Ганнуши был арестован на основании ордера антитеррористической прокуратуры в рамках расследования «провокационных» комментариев.