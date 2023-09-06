"Сними никаб, ведь русских пацанов на СВО убивают"

В Москве задержали мужчин, требовавших от пассажирки метро снять никаб и «носить нормальную одежду»

Пострадавшая Елизавета Барановская подала заявление в Следственный комитет с просьбой завести дело по статьям о возбуждении ненависти по религиозному признаку и оскорблении чувств верующих, сообщила адвокат Аза Алиева.

1 сентября в социальных сетях распространилось видео, снятое Барановской. На видео один из пассажиров московского метро говорит девушке о том, что в стране идет мобилизация, а «русских пацанов на СВО убивают».

После этого в разговор вмешался другой пассажир, спросивший, мужчину, что он хочет от девушки. «Я хочу, чтобы она сняла [никаб] и нормальную одежду носила. Она скрывает лицо, у нас это террористическая угроза может быть», — ответил мужчина.

В общем, все как обычно. Если власти еще пытаются играть роль друзей мусульман, учитывая, что именно на пушечное мясо из мусульманских регионов они рассчитывают, как и на сотрудничество со странами Глобального Юга, то подавляющее большинство z-публики остается исламофобским. Более того, "СВО" и их борьба с "исламизацией" для них являются частями одной войны за русский мир. Даже если воевать приходится с другими русскими, на этот раз с мусульманами.