Ингуш Абдул-Малик Албагачиев в астраханской колонии зашил себе рот в знак протеста

Уроженец Ингушетии Абдул-Малик Албагачиев, отбывавший наказание в ИК-6 в Астрахани, зашил себе рот нитками и провел в таком состоянии двое суток, сообщает Радио Свобода.

После этого Албагачиева вывезли из колонии, адвокату удалось установить его местонахождение лишь 11 дней спустя.

Зашивание рта – традиционный способ протеста заключенных. Непосредственной причиной стал отказ администрации колонии вызвать медиков во время приступа эпилепсии, которой страдает Албагачиев, и отправлять его письма адвокату. Это произошло после того, как Албагачиев объявил голодовку из солидарности с избитым сотрудниками колонии товарищем, сообщает фонд "Общественный вердикт", с которым сотрудничает адвокат заключенного Ирина Бирюкова.

Бирюковой удалось найти Албагачиева нашелся в ИК-10 в Астраханской области, где он содержался и ранее, до перевода в ИК-6. По ее словам, сейчас к нему "прикомандировали медиков, пока все в порядке". В частности, в последние дни августа, когда самочувствие Албагачиева ухудшалось, к нему вызывали скорую помощь.

Алвокат подтвердила, что после ее обращений с Албагачиевым встречались прокурор по надзору за исправительными учреждениями и представитель местного омбудсмена.

Кроме того, назначена проверка по факту применения силы к заключенному, чье избиение стало причиной протеста Албагачиева. Выяснилось, что это украинец по имени Ярослав Середа, по мнению осужденных, к нему относятся предвзято из-за его гражданства.

Напомним, 21 августа Абдул-Малику Албагачиеву, страдающему эпилепсией, стало плохо, он попросил вызвать врача. Вместо этого сотрудники ИК-6, как он утверждает, стали провоцировать заключенных, в результате 10 силовиков избили одного из осужденных до потери сознания. В этот момент у Албагачиева произошел эпилептический приступ. Придя в себя, он увидел кровь у камеры, где избивали его товарища.

Албагачиев объявил голодовку. 24 августа стало известно, что его вывезли из ИК-6, его местонахождение оставалось неизвестным.

Напомним, в 2018 году Абдул-Малик Албагачиев был приговорен к девяти годам колонии по делу об участии в незаконном вооруженном формировании в Сирии и о сбыте взрывчатки. Он сообщил о том, что во время следствия его пытали сотрудники ингушского Центра по противодействию экстремизму (Центр "Э"). Из-за пыток у него выпадали волосы, появилась тошнота, кашель с кровью, боли при глотании и изжога, он начал терять сознание. Врачи зафиксировали у Албагачиев перелом челюсти и носа. Позднее у него начались эпилептические припадки.

По данным адвоката Ирины Бирюковой, Следственный комитет прекратил уголовное дело о пытках, возбуждения которого удалось добиться в 2018 году, из-за того, что сотрудник Центра "Э", на которого указал Албагачиев, погиб.

На суде Албагачиев в числе лиц, угрожавших ему и его семье расправой, назвал руководителя Центра "Э" по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Эльджаркиев был застрелен в Москве 2 ноября 2019 года. Вместе с ним погиб его родной брат, работавший врачом в одной из столичных клиник. Мотивом преступления силовики считают профессиональную деятельность Эльджакиева и то, что его называли возможным участником убийства одного из лидеров общины баталхаджинцев – Ибрагима Белхороева.