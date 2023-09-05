Израильтяне убили палестинца в лагере Нур-Шамс

Израильские силы убили молодого палестинца и серьезно ранили еще одного во время крупного рейда на лагерь беженцев в городе Тулькарем на севере оккупированного Западного Берега, повредив инфраструктуру в лагере.

Министерство здравоохранения Палестины объявило о смерти 21-летнего Айеда Самиха Халеда Абу Харба во вторник в 8:15 утра, отметив, что он был убит выстрелом в голову. В 11 часов утра по нему провели джаназу.

На рассвете израильские силы с помощью бронированных тракторов штурмовали переполненный лагерь беженцев Нур-Шамс с нескольких сторон, вызвав вооруженное сопротивление палестинских повстанцев.

Оккупанты снесли бульдозерами дорогу, ведущую к лагерю, который находится в нескольких минутах от города Тулькарем, и разрушили ряд домов и магазинов, а также инфраструктуру, а через три часа отступили.

Таха аль-Ирани, глава народного комитета лагеря, во вторник рассказал телеканалу «Аль-Джазира» из лагеря об уровне разрушений и шоке от гибели Абу Харба и ранения еще одного человека.

«Я хочу заверить вас, что мученик [Айед] просто стоял у входной двери, когда его убили, а мужчина в критическом состоянии — водитель такси, который направлялся на работу», — сказал 50-летний аль-Ирани.

«В лагере полное разрушение… Основная дорога, связывающая лагерь с другими городами – с Тулькаремом, Наблусом, Рамаллахом – была частично разрушена».

Лагерь беженцев Нур-Шамс, основанный в 1952 году, является одним из двух лагерей в Тулькарме и был построен для размещения палестинских беженцев из района Хайфы после Накбы 1948 года, или этнической чистки Палестины, проводимой сионистскими ополченцами.