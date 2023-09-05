Сиси призвал брать пример с Китая в политике по ограничению рождаемости

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во вторник призвал принять меры по замедлению рождаемости в самой густонаселенной арабоязычной стране мира, приведя в качестве примера китайскую политику одного ребенка.

«Нам нужно 400 тысяч рождений в год», — заявил лидер страны с населением 105 миллионов человек, в которой в 2022 году было зарегистрировано почти 2,2 миллиона рождений.

Сиси вмешался, когда его министр здравоохранения и народонаселения Халед Абдель Гаффар заявил на конференции, что «иметь детей — это вопрос полной свободы».

"Я не согласен с вашей идеей, что иметь детей - это вопрос полной свободы", - сказал Сиси.

«Оставить свою свободу людям, которые потенциально не осознают масштабов проблемы? В конце концов, за это заплатит все общество и египетское государство», — сказал он.

«Мы должны организовать эту свободу, иначе она приведет к катастрофе», - сказал Сиси.

«Китайцы приняли это решение в 1968 году», а в 2015 году Пекин официально отказался от политики одного ребенка, разрешив всем супружеским парам иметь второго ребенка.

«Они преуспели в своей политике контроля рождаемости», - сказал Сиси.