Россия вербует на войну выходцев из Центральной Азии, чтобы избежать мобилизации

Российские власти пытаются избежать новой волны мобилизации перед выборами, вербуя на войну иностранцев, пишет в своем ежедневном обзоре Минобороны Великобритании.

Авторы приводят несколько примеров. В частности, они ссылаются на объявления в интернете объявления, предлагающие гражданам Армении и Казахстана первоначальные выплаты в размере 495 000 рублей ($5 140) и зарплату от 190 000 рублей за участие в войне. Россия также предлагала мигрантам из Центральной Азии отправиться в Украину, чтобы обеспечить себе ускоренное получение гражданства и высокую зарплату.

В сводке также утверждается, что в российскую армию принуждали вступить мигрантов из Узбекистана, которые приехали в Мариуполь на заработки.

«В России проживает по меньшей мере шесть миллионов мигрантов из Центральной Азии, которых Кремль, вероятно, рассматривает в качестве потенциальных добровольцев», — пишут авторы.

По их мнению, Россия таким образом, вероятно, желает избежать нового объявления внутренней мобилизации, в преддверии президентских выборов 2024 года. «Использование иностранных граждан позволяет Кремлю получать новых бойцов для военных действий в Украине условиях растущих потерь», — заключают авторы сводки.

В конце августа появились сообщения, что в Калужской области мигрантам отказывают в приеме документов на получение гражданства без подписания контракта с Минобороны РФ. На данный момент известно по меньшей мере о пяти таких случаях, однако правозащитница Татьяна Котляр заявила, что их намного больше.

В июле и августе жители Санкт-Петербурга, Амурской, Московской, Ульяновской, Пензенской и Липецкой областей снова начали получать повестки в военкомат для «сверки данных», писал «Дождь». До этого в Санкт-Петербурге после двухдневного рейда полиции на Софийской овощебазе более 100 человек были задержаны и доставлены в военкоматы для постановки на воинский учет.

Подобные задержания произошли в Чебоксарах и Новочебоксарске. В Нижнем Новгороде в комиссариаты увезли больше 20 человек — там провели рейд на плодоовощной базе. Такая же совместная проверка полицейских и сотрудников военкоматов прошла и в Перми.