Нигерия отозвала своих послов по всему миру

Президент Нигерии Бола Тинубу поручил отозвать нигерийских послов из всех стран, пишет Reuters со ссылкой на сообщение его пресс-секретаря.

«Президент намерен обеспечить, чтобы предоставление услуг гражданам, жителям и потенциальным гостям [Нигерии] впредь характеризовали эффективность и качество мирового уровня», — говорится в сообщении пресс-секретаря Тинубу.

Подробнее о причинах отзыва послов не сообщается. Он не затронет только постоянных представителей Нигерии при ООН в Нью-Йорке и Женеве в связи с предстоящей в сентябре сессией Генеральной ассамблеей ООН.

Нигерия имеет 109 дипломатических миссий по всему миру.

Тинубу, который приступил к самым смелым реформам страны за последние десятилетия, планирует провести переговоры с президентом США Джо Байденом в кулуарах Генеральной ассамблеи, а также встретиться с лидерами Бразилии, Индии, Южной Кореи и Германии во время встречи G20 позже в этом году.