"Нацистский режим Украины в очередной раз обнажил свою суть", - так бы это могла представить кремлевская пропаганда и в этот раз, но даже ей это будет сложно сделать сейчас, когда президент Украины этнический еврей Владимир Зеленский назначил ее министром обороны крымского татарина (кырымлы) Рустема Умерова.

"Подумаешь, нашли чем удивить многонациональную Россию, - возразит патриот русского мира, - у нас вот тоже замминистра обороны ингуш Юнус-Бек Евкуров". Да и другие такие случаи можно вспомнить - со всеми этими хуснуллинами, нургалиевыми и т.д. во главе рашистских структур.

Но вот только между этими случаями есть разница. Принципиальная.

Все эти евкуровы, нургалиевы, хуснуллины, шойгу и прочие, допущенные на олимп русского мира - манкурты, либо крещенные сами, либо женатые на православных, не соблюдающие Ислам, обрусевшие до мозга костей и являющиеся проводниками русского мира среди своих народов, агентами их манкуртизации.

Рустем Умеров же, напротив, поднялся с низов крымскотатарского национального движения, боролся за интересы своего народа в украинской политике и именно в этом качестве оказался в ней востребован. Умеров является советником главы Меджлиса крымскотатарского народа (разумеется, запрещенного в России, и это мы отмечаем не из-за требований ее законов, а чтобы подчеркнуть, что в России такая организация не может существовать) и человеком, который курирует строительство в Киеве культурного центра кырымлы во взаимодействии с Турцией.

К слову, Умеров не просто национальный активист, но и имеет "джамаатский" бэкграунд, пусть и специфический. В турецких СМИ про него сейчас пишут как про выпускника одной из школ джамаата "Хизмет", что тем не менее не помешало ему встретиться с Реджепом Тайипом Эрдоганом в 2019 году и не мешает взаимодействовать с турецкими властями сейчас.

А теперь представьте себе во главе министерства обороны России не обруска Евкурова, а участника национального движения какого-нибудь мусульманского народа, да еще и связанного с исламским джамаатом, имеющим сложные отношения с властями, пусть даже и других стран.

Представили? Вот и мы себе такое не можем представить. Как, уверены, все эти обслуживающие Кремль "мусульманские общественники" прекрасно понимают, что какими бы лояльными ему они ни были, им такого в русском мире не светит никогда.

Вот вам и наглядная разница между "многонациональной" Россией, за которую зовут "вести Джихад" ее мусульман, и "нацистской" Украиной.

Единственное, что мы тут хотим отметить, что подобные возможности для мусульманского сообщества налагают огромную моральную ответственность и на него в целом, и лично на Рустема Умерова, который как его представитель возглавил министерство обороны Украины в такой сложный период. Потому что все возможные просчеты и провалы недругами Ислама теперь будут связываться не только с кырымлы, но и с мусульманами и Исламом. А значит, пожелаем Рустему Умерову достойно выполнить возложенную на него миссию, принеся максимальную пользу как своей стране, так и своим религии и народу.