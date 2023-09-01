Коллапс в Сирии под протекторатом Москвы

Своим вторжение в Сирию Россия спасла режим Асада от полного падения, хотя и не вернула ему контроль над всей страной. Около половины территории Сирии остались под властью оппозиции, взаимодействующей либо с Турцией, либо с США. И хотя при этом режим с помощью России и Ирана контролирует большую часть страны, победой это точно не назовешь.

Еще более однозначно, что не сумев полноценно выиграть войну, союзник Москвы и Тегерана Башар Асад проигрывает мир. Совсем свежая память о бомбардировках, массовых казнях, пытках, блокадах, учиненных режимом при борьбе с повстанцами в Дераа и Сувейде не остановила местных жителей от того, чтобы снова выйти на протесты из-за ухудшевшейся экономической ситуации. Кстати, какие-такие страхи в сравнении с этим мешают протестовать россиянам?

На подконтрольных Асаду территориях протестующие потребовали свернуть расставленные режимом на дорогах контрольно-пропускные пункты, которые душат хозяйственное сообщение в стране. Чего, кстати, не делает оппозиция, позволяющая людям торговать с теми, кто оказался на подконтрольных Асаду территориях.

На этом фоне стремительно обваливается режимная сирийская лира (уже 15 000 единиц за 1 доллар США), растут цены на бензин, продукты и энергию, которую режиму больше нечем субсидировать. Таковы результаты правления уже давно обанкротившегося и спасенного от падения исключительно вмешательством Москвы и Тегерана режима на территориях, оставшихся под его властью.

Таким образом, пока кремлевская пропаганда пугала голодом, холодом и энергетическим коллапсом в Европе, все это наступило как раз там, где установилась зависящая от Москвы власть. Как говорится, никогда такого не было и вот опять.