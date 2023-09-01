Просомалийские ополченцы захватили ключевую армейскую базу в отколовшемся Сомалиленде

Ополченцы, лояльные правительству Сомали, заявили в пятницу, что они захватили крупную армейскую базу в южной части отколовшегося региона Сомалиленд.

В регионе Сул, столицей которого является спорный город Лас-Анод, месяцами шел конфликт между войсками Сомалиленда и клановым ополчением, бросающим вызов властям самопровозглашенной республики, которая провозгласила независимость от Сомали в 1991 году, но так и не была признана на международном уровне.

Один из командиров ополчения ССК Абдикани Мохамед сообщил AFP, что его бойцы взяли под контроль Гуджакаде, крупнейшую базу армии Сомалиленда в этом районе, расположенную недалеко от Лас-Анода.

«Рано утром мы начали организованную крупную атаку на главную базу армии Сомалиленда. Мы взяли под контроль все военные базы, которые они имели за пределами Лас-Анода, включая главную базу Гуджакаде», - сказал Мохамед.

"Есть жертвы с обеих сторон", - сказал он, добавив, что его люди захватили оружие и взяли неустановленное количество пленных.

Сотни людей погибли, когда в феврале в этом районе вспыхнули бои между ССК и войсками правительства Сомалиленда.

Жители Лас-Анода, с которыми связались по телефону, сказали, что слышали звуки ожесточенного боя в пятницу утром.

Другой командир ССК, Абдуллахи Мухидин, сообщил, что группа также захватила «несколько контрольно-пропускных пунктов», удерживаемых армией Сомалиленда.

Министерство обороны Сомалиленда заявило, что его войска покинули позиции к востоку от региона Сул, но добавило, что его армия реорганизуется и готовит контратаку.

На Лас-Анод претендуют как Сомалиленд, так и соседний Пунтленд, который является автономным регионом Сомали.

Боевые действия вспыхнули в феврале после того, как традиционные лидеры кланов в этом районе пообещали поддержать центральное правительство Сомали в Могадишо и призвали отколовшиеся власти Сомалиленда вывести свои войска.

Медицинская благотворительная организация «Врачи без границ» заявила 24 июля, что ей пришлось прекратить работу в больнице общего профиля Лас-Анода, сославшись на «регулярные нападения на медицинские учреждения и уровень крайнего насилия в Лас-Аноде (который) достиг порога, когда "Врачи без границ" больше не могут оказать медицинскую помощь».

По оценкам Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов, с 16 февраля более 185 000 человек бежали от насилия.

Сомалиленд, регион с населением 4,5 миллиона человек, является бывшим британским протекторатом, который печатает собственную валюту, выдает собственные паспорта и избирает собственное правительство.

Но его стремление к государственности осталось непризнанным, в результате чего страна осталась бедной и изолированной. Тем не менее, этот регион был относительно стабильным по сравнению с Сомали, которая была свидетелем десятилетий гражданской войны и мятежа радикальных групп.