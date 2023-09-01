В Германии приговорили к 10 годам человека, покушавшегося на жизнь Мухаммада Абдурахманова

Высший земельный суд в Мюнхене признал уроженца Чечни Валида Дадакаева виновным в организации покушения на Мухаммада Абдурахманова – правозащитника и брата оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова. Дадакаев приговорен к 10 годам лишения свободы, сообщает Deutsche Welle.

Председатель процесса судья Кристоф Виснер заявил, что покушение было подготовлено "с ведома, одобрения и в интересах" главы Чечни Рамзана Кадырова.

Также суд установил, что заказчиком преступления был двоюродный брат Кадырова. Его имя не публикуется, но, по утверждению самого Абдурахманова, это Пахруди Эдильгириев, которой поручил Дадакаеву организацию убийства и передал деньги за преступление.

"Меня должны были убить за то, что я и мой брат Тумсо Абдурахманов публично критикуем российский режим в Чечне", – заявил Мухаммад Абдурахманов после оглашения приговора.

Прокуратура запрашивала для Дадакаева наказание в виде 11 лет лишения свободы. Его адвокаты заявили, что будут оспаривать решение суда.

В комментарии Deutsche Welle Мухаммад Абдурахманов выразил надежду, что после вынесения приговора по делу о покушении Германия предоставит ему политическое убежище – ранее ему было в этом отказано.