В Крыму повестки раздают прямо у мечетей

Повестки выдают после молитвы, также просят ставить подпись о ее получении. Зафиксировано несколько случаев, когда люди вынужденно взяли повестки. В последний раз подобный случай был зафиксирован 25 августа.

21 сентября 2022 года россияне объявили о так называемой «частичной мобилизации» на Крымском полуострове. Несмотря на официальные заявления о ее завершении, повестки жителям Крыма продолжали раздавать и дальше, однако в скрытом формате.

По подсчетам правозащитной организации КрымSOS, только за первые дни объявленной российскими властями мобилизации около 90% повесток в Крыму пришли именно крымским татарам. Как отмечает "Медуза", точное количество крымских татар, которых отправили на войну, неизвестно, как и количество погибших на фронте.

Всего за годы аннексии Крыма Россия уже незаконно провела 16 призывных кампаний на полуострове, несмотря на то, что подобные процессы запрещены Женевской конвенцией и являются военным преступлением. Отдельным военным преступлением является принуждение граждан Украины к участию в боевых действиях против собственного государства.

Ранее в украинском Центр национального сопротивления заявили, что российские власти Крыма провели закрытое социологическое исследование, которое показало крайне негативное отношение местных жителей к мобилизации.

В интервью проекту Радіо Свобода Крым.Реалии глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отмечал, что мобилизация в России не прекращалась, сейчас там рассматривают возможность дополнительно призвать еще 450 тысяч человек.