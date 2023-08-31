Малайзия возражает против претензий Китая на все Южно-Китайское море

Малайзия отвергла последнюю редакцию «стандартной карты Китая», которая претендует почти на все Южно-Китайское море, включая районы, лежащие у побережья малазийского Борнео.

Напряженность в стратегически важных водах растет, поскольку Китай становится все более настойчивым в своих требованиях, несмотря на решение международного суда в 2016 году о том, что его так называемая «линия девяти пунктиров» необоснованна и заменена Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС).

В последние годы Китай построил военные посты на скалистых островах и развернул свою береговую охрану и морскую милицию, что иногда приводило к конфронтации с другими претендентами, включая Малайзию и Филиппины. Претензии на море также есть у Вьетнама, Брунея и Тайваня.

Малайзия отметила, что новая карта, на которой четко изображена линия из девяти пунктов, показывает «односторонние морские претензии» Китая и что они совпадают с претензиями Малайзии на ее штаты Сабах и Саравак.

«Малайзия не признает претензии Китая в Южно-Китайском море, как указано в «Стандартной карте Китая 2023 года», которая простирается до морской зоны Малайзии», — говорится в заявлении министерства иностранных дел в четверг вечером. «Карта не имеет обязательной силы для Малайзии».

Линия из девяти штрихов в форме языка основана на китайских исторических записях, относящихся к династии Ся, существовавшей почти 4000 лет назад.

Индия уже выразила решительный протест по поводу новой карты Китая, на которой, по ее словам, индийский штат Аруначал-Прадеш и плато Аксай-Чин обозначены как официальная китайская территория. Эти две страны уже несколько десятилетий спорят по поводу своей общей границы, о столкновениях сообщалось совсем недавно, в 2020 году.

«Мы отвергаем эти претензии, поскольку они не имеют под собой никаких оснований. Подобные шаги китайской стороны только усложняют решение пограничного вопроса», — заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.

Отвечая на вопрос о критике со стороны Индии, Пекин ответил, что карта отражает «осуществление суверенитета Китая в соответствии с законом».

«Мы надеемся, что соответствующие стороны смогут оставаться объективными и спокойными и воздерживаться от чрезмерной интерпретации этого вопроса», — заявил представителям СМИ на брифинге в среду официальный представитель министерства иностранных дел Ван Вэньбинь.

В своем заявлении Малайзия настаивает, что вопрос суверенитета в Южно-Китайском море является «сложным и деликатным» и должен быть решен путем диалога и консультаций в соответствии с международным правом, включая ЮНКЛОС.