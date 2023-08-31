Сирия: несколько человек погибли в столкновениях между СДС и арабскими племенами

В результате столкновений на востоке Сирии между бойцами арабских племен и Сирийских демократических сил (основу которых составляют боевики сирийской РПК) погибли несколько человек, в том числе мирные жители. Еще несколько получили ранения, сообщают активисты оппозиции и проправительственные СМИ.
Столкновения, которые продолжились в среду, являются одними из самых жестоких за последние годы в регионе вдоль границы с Ираком, где с 2015 года базируются сотни военнослужащих США для оказания помощи в борьбе с вооруженной группировкой ИГИЛ.
Бои впервые вспыхнули в понедельник, на следующий день после того, как Сирийские демократические силы (СДС) задержали командира и нескольких членов Военного совета Дейр-эз-Зора, группы, которая была союзницей СДС, на встрече, на которую они пригласили их в северо-восточном городе Хассака.
Базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека, сообщила, что 10 представителей арабских племен и трое бойцов СДС были убиты в ходе столкновений в деревнях Хрежие и Бриха.
Другой коллектив активистов, освещающий новости в регионе, «Дейр-эз-Зор 24», сообщил, что восемь мирных жителей, в том числе девятилетний мальчик, были убиты в деревне Хрежие, где боевые действия были наиболее интенсивными. По данным ведомства, также были убиты тринадцать боевиков, принадлежащих к арабским племенам.
Прорежимная радиостанция Шам ФМ сообщила, что в Хрежье и Брихе погибли 10 человек, а также были ранены десятки мирных жителей.
Арабские соплеменники из восточной провинции Дейр-эз-Зор были возмущены задержанием Ахмада аль-Хбейла, более известного как Абу Хавля, который возглавляет Военный совет, бывший союзником СДС в его многолетней борьбе против ИГИЛ в Сирии.
В среду в совместном заявлении, опубликованном от имени СДС и Военного совета, говорилось, что Абу Хавля был отстранен от должности командующего, и добавлялось, что он был уволен вместе с четырьмя другими лидерами за предполагаемую причастность к «множеству преступлений и нарушений», включая незаконный оборот наркотиков.
Конфронтация, похоже, вывела на поверхность прежние обиды, поскольку арабы в этом районе выразили обеспокоенность тем, что курдские группировки в регионе могут «стирать их арабскую идентичность».
Это также вызвало обеспокоенность по поводу увеличения раскола между курдскими и арабскими боевиками на востоке Сирии, где ИГИЛ когда-то имело широкое присутствие и есть опасения, что оно может снова захватить власть.
Абу Халед, местный журналист, живущий в сельской местности Дейр-эз-Зора, говорит, что столкновения напомнили ему о насилии, которое превратило сирийское восстание в 2011 году в полномасштабную войну.
«Из-за жаркой погоды семьи обычно спят на крышах домов или в полях, но избегают этого, опасаясь попасть под шальную пулю», — сказал он.
«Главный страх среди гражданского населения здесь заключается в том, что военные самолеты международной коалиции могут нацелиться на них, чтобы поддержать СДС под предлогом борьбы с ИГИЛ и иранскими ячейками», — продолжил он.
«Люди боятся, что СДС возьмут под контроль территорию и тем самым сотрут ее арабскую идентичность».
Арабские племена в Дейр-эз-Зоре открыто выступили против СДС, а вождь племени Хасан ад-Дабей обвинил СДС в использовании столкновений для вторжения на новые территории.
«Как США могут поддерживать группу, которая была классифицирована [Турцией] как террористическая и оккупирует арабские земли, грабит их богатства, вербует детей-солдат?», спрашивает он.
«Мы хотим только вернуться в свои дома, и наши сердца горят от того, что СДС сделали с нашими землями: от демографической инженерии до изменения нашей образовательной программы и навязывания своих собственных традиций».
Племена выступили с осуждением и выразили готовность участвовать в боевых действиях и поддержать Военный совет против СДС.
Недавняя напряженность между СДС и Военным советом началась этим летом после того, как Абу Хавля опасался, что совет в Дейр-эз-Зоре будет заменен военной группой Санадид, филиалом СДС.
Столкновения между членами Военного совета и силами СДС вспыхнули 25 июля после того, как первые выступили против переброски членов, принадлежащих к Санадид, к востоку от реки Евфрат в Дейр-эз-Зоре.