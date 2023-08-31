Сирия: несколько человек погибли в столкновениях между СДС и арабскими племенами

В результате столкновений на востоке Сирии между бойцами арабских племен и Сирийских демократических сил (основу которых составляют боевики сирийской РПК) погибли несколько человек, в том числе мирные жители. Еще несколько получили ранения, сообщают активисты оппозиции и проправительственные СМИ.

Столкновения, которые продолжились в среду, являются одними из самых жестоких за последние годы в регионе вдоль границы с Ираком, где с 2015 года базируются сотни военнослужащих США для оказания помощи в борьбе с вооруженной группировкой ИГИЛ.

Бои впервые вспыхнули в понедельник, на следующий день после того, как Сирийские демократические силы (СДС) задержали командира и нескольких членов Военного совета Дейр-эз-Зора, группы, которая была союзницей СДС, на встрече, на которую они пригласили их в северо-восточном городе Хассака.

Базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека, сообщила, что 10 представителей арабских племен и трое бойцов СДС были убиты в ходе столкновений в деревнях Хрежие и Бриха.

Другой коллектив активистов, освещающий новости в регионе, «Дейр-эз-Зор 24», сообщил, что восемь мирных жителей, в том числе девятилетний мальчик, были убиты в деревне Хрежие, где боевые действия были наиболее интенсивными. По данным ведомства, также были убиты тринадцать боевиков, принадлежащих к арабским племенам.

Прорежимная радиостанция Шам ФМ сообщила, что в Хрежье и Брихе погибли 10 человек, а также были ранены десятки мирных жителей.

Арабские соплеменники из восточной провинции Дейр-эз-Зор были возмущены задержанием Ахмада аль-Хбейла, более известного как Абу Хавля, который возглавляет Военный совет, бывший союзником СДС в его многолетней борьбе против ИГИЛ в Сирии.

В среду в совместном заявлении, опубликованном от имени СДС и Военного совета, говорилось, что Абу Хавля был отстранен от должности командующего, и добавлялось, что он был уволен вместе с четырьмя другими лидерами за предполагаемую причастность к «множеству преступлений и нарушений», включая незаконный оборот наркотиков.

Конфронтация, похоже, вывела на поверхность прежние обиды, поскольку арабы в этом районе выразили обеспокоенность тем, что курдские группировки в регионе могут «стирать их арабскую идентичность».

Это также вызвало обеспокоенность по поводу увеличения раскола между курдскими и арабскими боевиками на востоке Сирии, где ИГИЛ когда-то имело широкое присутствие и есть опасения, что оно может снова захватить власть.

Абу Халед, местный журналист, живущий в сельской местности Дейр-эз-Зора, говорит, что столкновения напомнили ему о насилии, которое превратило сирийское восстание в 2011 году в полномасштабную войну.