Дагестанца посадили в психушку за видео с обращением муфтия Крыма

Суд в Дагестане признал виновным в распространении "фейков" про российскую армию 41-летнего местного жителя Шамиля Магдиева и отправил его на принудительное лечение. Об этом сообщает сайт Кавказ.Реалии.

Поводом разбирательств стала публикация видеообращения, в котором муфтий Крыма Айдер Рустемов призывает российских мусульман не участвовать в войне с Украиной и сопротивляться властям.

Само дело поступило в суд в начале июля, решение о принудительном лечении принято федеральным судьей Магомедом Хайбулаевым на единственном состоявшемся заседании, следует из карточки на сайте районного суда.

При этом на тот момент Магдиев уже был отправлен в психдиспансер по другому уголовному делу – о незаконном приобретении и хранении оружия. По последнему обвинению Магдиеву грозило до трех лет лишения свободы.

В апреле следственное управление Следкома России по Дагестану сообщало, что уголовное дело о статье по "фейкам" об армии возбуждено в отношении жителя села Тидиб, который "публично распространил под видом достоверных сообщений информационный видеоматериал", дискредитирующий российскую армию в Украине. Имя обвиняемого тогда не называлось, но речь могла идти о Шамиле Магдиеве.