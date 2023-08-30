Переворот в Габоне: конец мусульманской династии Бонго

В западноафриканском Габоне группа армейских офицеров появилась на телевидении в среду, заявив, что они «кладут конец нынешнему режиму» и отменяют официальные результаты выборов, которые дали новый срок давнему президенту Али Бонго Ондимбе.

Во время объявления журналисты AFP услышали выстрелы в столице Габона Либревиле.

Объявляя об отмене результатов голосования, один из чиновников заявил, что "все институты республики" распущены.

Обращение зачитал офицер в окружении группы из дюжины армейских полковников, членов элитной Республиканской гвардии, солдат регулярной армии и других.

Это произошло через несколько мгновений после того, как национальный избирательный орган сообщил, что 64-летний Бонго выиграл третий срок на субботних выборах, набрав 64,27 процента голосов.

Бонго находится у власти уже 14 лет в богатой нефтью стране Западной Африки. Впервые он был избран в 2009 году после смерти своего отца Омара Бонго Ондимбы, который правил страной 41 год.

Объявление было сделано во время ночного комендантского часа и на фоне общенационального отключения интернета, введенного правительством Бонго, когда в субботу завершились выборы.

В 06:00 по Гринвичу улицы в центре Либревиля опустели, заметил журналист AFP .

"Сегодня страна переживает серьезный институциональный, политический, экономический и социальный кризис", - заявил офицер в эфире телеканала Gabon 24 .

Он сказал, что недавние выборы «не отвечали условиям прозрачного, заслуживающего доверия и инклюзивного голосования, на которое так надеялся народ Габона».

"Мы решили защитить мир, положив конец нынешнему режиму", - сказал офицер, добавив, что он говорил от имени "Комитета по переходу и восстановлению институтов".

Заявление также было передано по общественному телевидению Габон 1 .

"С этой целью всеобщие выборы 26 августа 2023 года и усеченные результаты отменяются", - добавил он.

"Все институты республики распущены: правительство, Сенат, Национальное собрание и Конституционный суд", - добавил он, объявив о закрытии границ страны "до дальнейшего уведомления".

Бонго и Ондо Осса возглавили гонку из 14 кандидатов, претендующих на высший пост в этом богатом нефтью центральноафриканском государстве.

Выборы в Габоне – президентские, законодательные и муниципальные – прошли без присутствия наблюдателей.

Согласно результатам, опубликованным до объявления должностных лиц, главный соперник Бонго Альберт Ондо Осса набрал всего 30,77 процента голосов.

Перед закрытием избирательных участков в субботу Ондо Осса обвинил Бонго в «мошенничестве», заявив, что он является законным победителем.

По завершении голосования правительство Бонго объявило, что введет ночной комендантский час с 19:00 до 6:00 с воскресенья, и заявило, что в обозримом будущем интернет будет отключен, чтобы предотвратить распространение «ложных новостей» и возможно насилия.

Вещательный орган страны, HAC, также временно запретил французским каналам France 24, Radio France Internationale (RFI) и TV5Monde доступ в эфир, обвинив их в «отсутствии объективности и сбалансированности» в освещении выборов.

В понедельник руководитель предвыборного штаба Ондо Осса Майк Джоктейн призвал Бонго передать власть «без кровопролития», настаивая на том, что частичный подсчет голосов явно опережает Ондо Осса, не предоставив никаких доказательств.

Законодательство Габона запрещает любую публикацию частичных результатов до получения окончательного результата, который по закону разрешено публиковать только Избирательному центру Габона, органу, который организует выборы.

Габон стал очередной страной в Африке, которую посетила эпидемия военных переворотов (по выражению французского президента Эммануэля Макрона). Совсем недавно произошел переворот в Нигере, а до того военные хунты были установлены в Мали, Буркина-Фасо и Гвинее.

В то же время Овигве Эгегу, аналитик консалтинговой группы по безопасности Afripolitika, говорит, что переворот в Габоне не похож на другие.

«Переворот в Габоне стал неожиданностью, но в некоторой степени это и не сюрприз, потому что, если вы вернетесь, например, в 2016 год, когда были выборы, голосование было фальсифицированным, и люди протестовали против результатов. Это был второй срок Али Бонго», — сказал Эгегу.

«Затем, в 2019 году, произошла попытка государственного переворота, и эти офицеры сослались на нарушения на выборах, заявив, что они не отражали волю народа», — добавил он.

«Опять же, мы наблюдаем ту же картину. Переворот в Габоне отличается от того, что мы наблюдаем в других странах Западной Африки. Хотя эти другие перевороты больше касаются безопасности и управления, речь идет конкретно об избирательном процессе», — сказал он.

Габон является одной из самых богатых стран Африки по показателю ВВП на душу населения, во многом благодаря доходам от нефти и небольшому населению в 2,3 миллиона человек.

В 1970-х годах страна обнаружила обильные запасы нефти на шельфе, что позволило ей создать сильный средний класс и заработать прозвище «маленький эмират Центральной Африки».

Нефть обеспечивает 60 процентов доходов страны.

Но, по данным Всемирного банка, треть населения по-прежнему живет за чертой бедности, составляющей 5,50 долларов в день.

Леса покрывают 88 процентов поверхности Габона, обеспечивая убежище гориллам, буйволам, пантерам, слонам, шимпанзе и другим видам.

Страна, которая позиционирует себя как «последний Эдем», стала главным сторонником сохранения природы в регионе, где дикая природа страдает от войн, разрушения среды обитания и торговли мясом диких животных.

В 2002 году оно создало сеть из 13 национальных парков, занимающих 11 процентов его территории.

В стране, как и во многих других бывших колониях Франции, сохраняется присутствие французских войск (всего 370 солдат) и французских корпораций, некоторые из которых временно приостановили деятельность. В последнее время между Бонго и Францией возникли разногласия до такой степени, что два дня назад по национальному телевидению уже говорили, что Макрон и оппозиция организовали попытку государственного переворота.

Париж официально осуждает переворот в Габоне и требует, чтобы результаты выборов в Габоне уважались. Но вряд ли вмешается, так как в Париже прекрасно понимают, что династическая политика крайне непопулярна в Западной Африке.

«Раньше Франция вмешалась бы с помощью своих военных. Но Франция модернизировала свою внешнюю политику в отношении Африки и теперь будет вмешиваться только по приглашению ЭКОВАС или любого из региональных органов или Африканского союза» - говорит Тара О'Коннор, исполнительный директор Africa Risk Consulting.

Интересная деталь - Габон в основном страна христианская, почти 80% населения принадлежит к той или иной христианской церкви. Около 10% габонцев - мусульмане-сунниты. Остальные - анимисты-язычники и прочие. При этом главами государства с 1973 года были исключительно мусульмане. Точнее таких глав было всего два. Отец нынешнего президента, пришедший к власти в 1967 году, принял ислам в 1973 году во время визита в Ливию (да, благодаря Каддафи). Он сменил свое имя с Альберта-Бернара Бонго на Омар Бонго (он был известен как Эль-Хадж Омар Бонго). После его смерти на пост президента вступил его сын Али Бонго Ондимба, также мусульманин.

Габон является членом Организации исламского сотрудничества, присоединившись к ней под руководством Омара Бонго в 1974 году. Мусульманам часто отдавалось предпочтение при найме на госслужбу (по крайней мере так утверждают протестанты), им также представляют бесплатное эфирное время на ТВ и радио. Мусульманские праздники отмечались на государственном уровне.

В этом контексте примечательны слова путчистов:

"Габонцы, это, наконец, наш полет к счастью. Пусть Бог и призраки наших предков благословят Габон. Честь и верность отечеству."



"Призраки предков" это наверняка "духи предков", очевидно языческий концепт. Нам не известно, насколько религиозная динамика играет роль в Габоне (не будем делать вид, будто мы резко стали специалистами по Габону), но нельзя не отметить тот факт, что главный оппозиционный кандидат, оспаривающий власть Бонго, Ондо Осса - христианин из глубоко религиозной семьи. И все они, христиане и анимисты, требуют свержения мусульманской династии.

Стране очевидно надоела долгая власть коррумпированной династии Бонго, хотя именно они привели страну к редкому для Африки процветанию. Но следует понимать, что свержение мусульманской династии Бонго может в итоге сильно ударить по мусульманам Габона. Во всяком случае мы будем следить за ситуацией.