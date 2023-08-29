Саудовская Аравия позволит иностранцам покупать недвижимость

Саудовская Аравия планирует разрешить иностранцам покупать жилую и коммерческую недвижимость, в том числе в священных городах Мекке и Медине.

Arab News сообщает, что новый закон, который позволит иностранцам покупать все виды недвижимости, «находится на заключительной стадии и будет обнародован в ближайшее время», по словам руководителя Главного управления недвижимости королевства Абдуллы Альхаммада.

Это произошло после того, как в 2021 году Саудовская Аравия издала директиву, позволяющую легальным резидентам страны, не являющимся саудовцами, покупать одну единицу недвижимости с некоторыми условиями.

Но Альхаммад отметил, что новый закон будет «более широким и всеобъемлющим, чем действующий закон» о владении недвижимостью, поскольку иностранцы смогут покупать любой вид недвижимости, включая коммерческую, жилую и сельскохозяйственную, в соответствии с правилами.

Альхаммад сказал: «Первое чтение закона показывает, что он позволяет иностранцам владеть собственностью повсюду в Королевстве, включая Мекку и Медину».

Саудовская Аравия активно стремится привлечь иностранные инвестиции в рамках своей инициативы «Видение 2030», направленной на диверсификацию своей экономики и избавление от нефтяной зависимости.

Чтобы добиться этого, правительство Саудовской Аравии провело ряд экономических реформ, таких как смягчение визовых ограничений, внесение изменений в нормативные акты и предложение стимулов для иностранных инвесторов.

Одной из ключевых инициатив является создание специальных экономических зон (СЭЗ), таких как NEOM, футуристический город, и KAEC, крупный морской узел, которые предоставляют уникальные инвестиционные возможности и оптимизированную нормативную базу.

Кроме того, правительство проводит крупномасштабную приватизацию государственных активов, в том числе энергетической компании Aramco и различных секторов, таких как здравоохранение, образование и инфраструктура. Эти усилия по приватизации также предлагают иностранным инвесторам долю в ключевых секторах саудовской экономики.