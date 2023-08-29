Франция запрещает ношение абайи в школах

Министерство образования Франции приняло решение запретить ношение абайи (свободного длинного платья, который обычно носят в арабских странах) в государственных школах, сославшись на запрет на религиозные символы.

Хотя это решение вызвало критику и насмешки, французские консерваторы приветствовали его.

Франция применяет строгий устаревший закон, запрещающий религиозные символы в государственных школах с 19 века.

Французская разновидность секуляризма, известная как laicite, является деликатной темой, которая часто быстро вызывает напряженность.

«Наши школы постоянно подвергаются испытаниям, и за последние месяцы количество нарушений laicite значительно возросло, в частности, когда (учащиеся) носят религиозную одежду, такую ​​​​как абайя и камис», - заявил министр образования Габриэль Атталь на пресс-конференции, объясняя воскресный запрет.

Однако Клементина Отэн, член парламента от крайне левой партии France Insoumise, раскритиковала то, что она назвала «полицией одежды» и шаг, «характерный для навязчивого неприятия мусульман».

Абдалла Зекри, вице-председатель Французского совета мусульманской веры (CFCM), высказал аналогичную точку зрения, заявив, что решение Аттала было ошибочным.

«Абайя — это не религиозная одежда, это своего рода мода», — сказал он BFM TV.

Глава консервативной партии Les Republicains Эрик Чиотти сразу приветствовал этот шаг, подчеркнув, что его группа неоднократно просила об этом.

Союз директоров школ SNPDEN-UNSA также приветствовал этот шаг, заявив, что прежде всего ему нужна ясность, сообщил Reuters его национальный секретарь Дидье Жорж.

«Чего мы хотели от министров: да или нет?», Жорж сказал об абайе. «Мы удовлетворены, потому что решение было принято. Мы были бы в равной степени счастливы, если бы было принято решение разрешить ношение абайи.

Софи Венетитэй из профсоюза SNES-FSU сказала, что важно сосредоточиться на диалоге с учениками и семьями, чтобы запрет не означал, что детей заберут из государственных школ.

«И что можно сказать наверняка, так это то, что абайя не является главной проблемой для школ», — сказала она агентству Reuters, подчеркнув, что нехватка учителей является гораздо более серьезной проблемой.

В 2004 году Франция ввела спорный запрет на ношение хиджабов в школах, а затем в 2010 году запретила ношение хиджаба, закрывающего все лицо, в общественных местах, что вызвало гнев некоторых членов ее 5-миллионной мусульманской общины.