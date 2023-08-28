Кто в Татарском доме хозяин: шовинисту Щеглову сходит с рук оскорбление турок

Известный русский шовинист, исламофоб, открытый сторонник ликвидации Татарстана и превращения его в Казанскую губернию Михаил Щеглов вышел вчера на свободу после 12 дней ареста за разжигание межнациональной и конфессиональной розни.

Оно заключалось в ненавистнических высказываниях Щеглова в адрес мусульман-турок на фоне слухов о покупке ими земли под строительство в Свияжске. Но об этом чуть позже.

А пока о другом. Внимательно перечитайте новость. Кто-то в России 2023 года получает за разжигание межнациональной и межрелигиозной розни 12 дней. Нет, мы не ошиблись - не лет, а именно дней. В стране, в которой по аналогичным статьям люди получают по десять лет, если сильно повезет, то 3-5, но никак не дней, не месяцев, а лет.

Например, в Башкортостане за публично заданный вопрос о том, откуда в республике появилось столько армян (они потянулись туда с женой нового московского наместника Хабирова) башкирская общественница Рамиля Саитова получила три года, из которых отсидела почти два. Три года в жестких условиях отсидел и татарский общественник Рафис Кашапов, уехав после этого из России.

А вот православный шовинист и сторонник ликвидации Татарстана Щеглов за аналогичное получает 12 суток. Что сразу позволяет понять, кто в доме хозяин - фактически уже не татарском и носящем (пока) название Татарстан лишь номинально, а по сути уже Казанской губернии.

Ну, а теперь о турках, как обещали. Русскомировцу Щеглову ничего не жмет о того, что россияне скупают недвижимость по всей Турции. Причем, не только тюрки и мусульмане, для которых это логично, но и тысячи его единоверцев, которых турки встречают с распростертыми объятиями. Но зато в "Святой Руси", которая каким-то образом оказалась на территории тюрок-мусульман, туркам ничего покупать нельзя.

И судя по такой мягкой реакции, российские силовики вполне такому подходу сочувствуют.

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