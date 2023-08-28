Кавказские республики - худшие регионы РФ по уровню зарплат и безработицы

Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия оказались на последних позициях в рейтинге регионов по росту рынка труда. По данным исследования РИА "Новости", в этих республиках наблюдался самый низкий уровень зарплат и высокая безработица, которая заметно превышает среднероссийское значение, пишет РБК.

Так, в Ингушетии показатель в предыдущем году упал на 0,7 балла и составил 6,4. В Чечне — падение на 0,2 балла до 12,1. В Кабардино-Балкарии — 13,7 баллов (минус 0,3). В Северной Осетии показатель снизился с 14,4 до 14,1.

В то же время в 76 российских субъектах значение выросло — например, в Краснодарском крае (+6,6).

Ингушетия и Чечня также оказались на первых строчках по динамике роста судебных банкротств. В Чечне их число увеличилось с 158 в 2021 году до 511 в 2022-м, а в Ингушетии с 122 в 2021 году до 418 в 2022-м. Более чем вдвое число банкротов-физлиц выросло в Дагестане (с 579 до 1222) и Кабардино-Балкарии (с 490 до 991).

В Чеченской республике за первые шесть месяцев 2021 года закрылось в 3,5 раза больше индивидуальных предприятий, чем за аналогичный период 2020 года. Это самый высокий показатель по стране.

В целом Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Чечня оказались в десятке худших регионов России по итогам 2022 года. В нем оцениваются качество жизни населения, социально-экономические условия, рынок труда и другие критерии.