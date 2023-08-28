Индонезии не выгодно вступать в российско-китайский БРИКС

Индонезия может показаться естественным кандидатом на вступление в расширенный БРИКС, группу развивающихся незападных экономик, состоящую из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, пишет Айсия Ллевеллин в Al Jazeera.
Страна Юго-Восточной Азии с населением более 270 миллионов человек является крупной развивающейся экономикой, которая, по некоторым оценкам, к середине столетия может войти в пятерку крупнейших экономик мира.
Но когда президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил о расширении БРИКС в Йоханнесбурге на прошлой неделе, Индонезии не было в списке, в который входят Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
Решение Индонезии остаться вне БРИКС, несмотря на его сходство с другими развивающимися экономиками, отражает давнюю настороженность по поводу вовлеченности в геополитические альянсы, а также неуверенность в экономических выгодах, которые принесет членство, говорят аналитики.
«Это неудивительно, поскольку многие аналитики и бывшие дипломаты уже предостерегали от присоединения к БРИКС, а экономические выгоды не ясны и не очевидны, в то время как политические и экономические издержки из-за негативной реакции Запада вполне очевидны», — говорит Радитьо Дхармапутра, преподаватель кафедры международных отношений Университета Аирланга.
В преддверии саммита БРИКС в Южной Африке на прошлой неделе около 40 стран, по-видимому, выразили заинтересованность в присоединении к группе, включая Индонезию.
Президент Индонезии Джоко «Джокови» Видодо заявил после участия в собрании в Йоханнесбурге в четверг, что он рассматривает возможность членства, но не хочет «торопиться с этим».
Говоря о членстве Индонезии, Анил Сукал, посол Южной Африки в БРИКС, сказал, что Джакарта попросила отсрочку, чтобы проконсультироваться со своими коллегами из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по поводу этого шага.
Дхармапутра считает, что одной из проблем Индонезии может быть перспектива вступления в группировку с такими странами, как Китай и Россия.
«Представление Индонезии как части китайско-российского мира может стать проблемой», — сказал он.
«Тем более, что Индонезия действительно подчеркивает свою независимую и активную внешнюю политику. Как можно продавать это другим странам, находясь в одной группе с Китаем и Россией?»
Индонезия была одним из основателей Движения неприсоединения во время холодной войны и на протяжении десятилетий придерживалась «бебас-актиф», или независимого и активного подхода к внешней политике, включая участие в установлении мира во всем мире. Так например Видодо посетил Россию и Украину еще в июне прошлого года.
Йоханес Сулейман, преподаватель международных отношений в Университете Джендерала Ахмада Яни в Бандунге, заявил, что для Индонезии «нет никакой выгоды» от вступления в БРИКС.
«Мы еще не увидели каких-либо реальных результатов от БРИКС, кроме как от создания группы по противодействию Соединенным Штатам, и, похоже, никакого конкретного прогресса не наблюдается», - сказал он телеканалу Al Jazeera.
В то время как БРИКС презентует себя как блок, отстаивающий интересы Глобального Юга, создав Новый банк развития (НБД) в качестве альтернативы Международному валютному фонду (МВФ) и Всемирному банку и даже обсудив возможность создания новой валюты, на самом деле всем понятно, что группировка представляет собой растущий антизападный альянс, который может осложнить отношения Индонезии с Соединенными Штатами.
На прошлой неделе правительство Индонезии и американский производитель самолетов Boeing договорились завершить продажу 24 истребителей F-15EX Джакарте после визита министра обороны Индонезии Прабово Субианто в Вашингтон.
Сулейман считает, что для Индонезии имеет больше смысла быть частью таких групп, как АСЕАН, то есть в блоке со своими соседями, а не с произвольными группами стран, с которыми Индонезия имеет мало исторических или торговых связей.
«У Индонезии уже есть связи с Китаем, а Россия сейчас является объектом международного бойкота, поэтому никакой выгоды от этого нет», — сказал он. «Южная Африка сталкивается с финансовым кризисом, и мы также можем напрямую работать с другими странами, такими как Индия».
Под председательством Видодо Индонезия поставила амбициозные цели в области развития, включая перенос своей столицы на Восточное Борнео и наращивание потенциала по переработке сырьевых товаров в готовую продукцию у себя дома, что является краеугольным камнем усилий Джакарты по достижению валового внутреннего продукта (ВВП) в размере 25 000 долларов США на душу населения за счет 2045.
Дхармапутра сказал, что Индонезия нацеливается на другие глобальные группы, которые предлагают более очевидные преимущества в областях торговли, такие как Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в которую входят 38 стран-членов.
«Индонезия хочет присоединиться к ОЭСР, и присоединение к БРИКС будет рассматриваться как препятствие на пути к этому», — сказал он.
Сулейман заявил, что попытки БРИКС бросить вызов доминированию доллара США также, вероятно, будут рассматриваться как непривлекательные для Индонезии.
В общем, Индонезия доказывает, что во многих смыслах она действительно лидер исламского мира, не только по количеству мусульманского населения, но и по здравомыслию и прагматизму.