Индонезии не выгодно вступать в российско-китайский БРИКС

Индонезия может показаться естественным кандидатом на вступление в расширенный БРИКС, группу развивающихся незападных экономик, состоящую из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, пишет Айсия Ллевеллин в Al Jazeera.

Страна Юго-Восточной Азии с населением более 270 миллионов человек является крупной развивающейся экономикой, которая, по некоторым оценкам, к середине столетия может войти в пятерку крупнейших экономик мира.

Но когда президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил о расширении БРИКС в Йоханнесбурге на прошлой неделе, Индонезии не было в списке, в который входят Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Решение Индонезии остаться вне БРИКС, несмотря на его сходство с другими развивающимися экономиками, отражает давнюю настороженность по поводу вовлеченности в геополитические альянсы, а также неуверенность в экономических выгодах, которые принесет членство, говорят аналитики.

«Это неудивительно, поскольку многие аналитики и бывшие дипломаты уже предостерегали от присоединения к БРИКС, а экономические выгоды не ясны и не очевидны, в то время как политические и экономические издержки из-за негативной реакции Запада вполне очевидны», — говорит Радитьо Дхармапутра, преподаватель кафедры международных отношений Университета Аирланга.

В преддверии саммита БРИКС в Южной Африке на прошлой неделе около 40 стран, по-видимому, выразили заинтересованность в присоединении к группе, включая Индонезию.