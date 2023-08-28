Ливия: возможная встреча глав МИД Ливии и Израиля вызвала масштабный скандал

Глава правительства Ливии заявил в воскресенье, что он отстранил от должности министра иностранных дел после того, как ее израильский коллега объявил, что провел с ней переговоры на прошлой неделе в Риме.

Наджла аль-Мангуш была «временно отстранена» и будет подвергнута «административному расследованию» комиссией под председательством министра юстиции, заявил премьер-министр Абдулхамид Дбейба в воскресенье вечером в официальном решении, опубликованном в Facebook.

Министерство иностранных дел Ливии назвало это «случайной и неофициальной встречей», однако новость о встрече уже привела к уличным протестам в нескольких ливийских городах.

Политический скандал разразился в воскресенье после того, как министерство иностранных дел Израиля сообщило, что министры иностранных дел двух стран встретились на прошлой неделе.

В заявлении говорится, что министр иностранных дел Израиля Эли Коэн и его ливийская коллега в администрации Триполи Мангуш выступили на встрече в Риме, организованной министром иностранных дел Италии Антонио Таяни.

В заявлении Израиля это описывается как первая подобная дипломатическая инициатива между двумя странами.

«Я говорил с министром иностранных дел об огромном потенциале этих двух стран в их отношениях», — сказал Коэн в заявлении министерства иностранных дел Израиля.

Но министерство иностранных дел Ливии заявило в воскресенье вечером, что Мангуш «отказалась встречаться с какой-либо стороной», представляющей Израиль.

"То, что произошло в Риме, было случайной и неофициальной встречей во время встречи с итальянским коллегой, которая не предполагала каких-либо обсуждений, соглашений или консультаций", - говорится в заявлении министерства.

Министр подтвердила «ясно и недвусмысленно позицию Ливии в отношении палестинского дела», говорится в заявлении.

Новости о встрече вызвали протесты в некоторых ливийских городах и письмо от Президентского совета страны с просьбой дать разъяснения.

МИД Ливии обвинил Израиль в попытке «представить этот инцидент» как «встречу или переговоры».

В заявлении министерства иностранных дел Израиля Коэн сообщил, что они обсудили «важность сохранения наследия ливийских евреев, что включает в себя ремонт синагог и еврейских кладбищ в стране».

«Размеры и стратегическое расположение Ливии открывают огромные возможности для Государства Израиль», - добавил он.

Немедленного подтверждения встречи из Рима не последовало.

Ранее в воскресенье вечером президентский совет Ливии запросил у правительства «разъяснения», сообщает телеканал «Ливия аль-Ахрар» со ссылкой на переписку пресс-секретаря Наджвы Вебы.

Президентский совет, обладающий некоторыми исполнительными полномочиями и возникший в результате политического процесса, поддерживаемого ООН, включает трех членов, представляющих три ливийские провинции.

В письме говорится, что такое развитие событий «не отражает внешнюю политику ливийского государства, не отражает ливийские национальные константы и считается нарушением ливийских законов, которые криминализируют нормализацию отношений с «сионистским образованием».