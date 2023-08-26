Организаторы убийства Орхана Джемаля мертвы. Слово паханов ничего не стоит

Одна из самых обсуждаемых новостей уходящей недели - ликвидация верхушки бандформирования "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным и Дмитрием Уткиным (Вагнером) посредством уничтожения силами российского ПВО их самолета.

Кстати, это надо очень хорошо запомнить и зафиксировать, чтобы предотвратить дальнейшие манипуляции - как это написали и зафиксировали вагнеровские каналы в первый момент, самолет был именно сбит, а не взорван. Потому что сейчас прокремлевские ресурсы начинают раскручивать версию, что он якобы был взорван пронесенной на борт или прикрепленной к нему бомбой, что впоследствии можно вывести чуть ли не на теракт украинских и западных спецслужб.

Со сбитием же самолета все ясно - в небе над Тверью это могли сделать только российские ПВО, они это и сделали. Потому что прекрасно знали, кто летит в этом самолете (а на гражданский персонал им, разумеется, наплевать), тем более, что по одной из версий Пригожин с Уткиным летели на встречу к самому Путину в его резиденцию на Валдае, чтобы убедить его снова использовать их в борьбе за Африку.

Ну что ж, вот и "убедили". А все потому, что будучи урками, нарушили воровское же правило: "вытащил нож - бей". Ведь устроив мятеж и выставив российскую власть банкротом, а Путина трусливым ничтожеством, они не стали доводить дело до конца и повелись на посулы "гарантов". О чем чуть позже.

Пока же стоит сказать о другом. Хвала Аллаху Господу миров, хвала Ему многая! Уничтожены как собаки не только массовые убийцы и садисты, но уничтожены организаторы подлого убийства нашего брата Орхана Джемаля и двух его коллег, которые отправились в вотчину "Вагнера" не воевать с оружием в руках, а вести журналистское расследование. Кстати, как российские журналисты.

Согласно достоверному хадису, между Аллахом и мольбой угнетенных нет преград, и Он ответил на эти мольбы почти ровно через пять лет после убийства нашего брата Орхана, которое было совершено практически в то же время. Организаторы его убийства уничтожены, причем, тем, кто дал на это убийство если не прямую команду, то свое одобрение и свое прикрытие. Поэтому теперь обратимся к Всемогущему Аллаху с мольбой о том, чтобы был уничтожен и главный виновник этого убийства, а с ним вместе и вся его тираническая и людоедская система.

Ну а теперь о гарантиях. На глазах у всего мира Кремль и его петрушка в Беларуси разыграли комедию мирного разрешения острейшего кризиса, в результате которого предотвращено большое братоубийство, а "допустившие ошибку патриоты" получили шанс исправиться и "продолжить служить интересам Родины". И вот теперь Лукашенко говорит, что никому никаких гарантий не давал и вообще не знает, что произошло, а Путин, особо не пытаясь спрятать улыбку, выражает соболезнования родным Пригожина и Уткина и обещает довести до конца расследование их убийства. Так же, разумеется, как ими было "расследовано" убийство ими Орхана Джемаля с его коллегами.

На этом примере видно, что обещания этих двух паханов не стоят ничего, хотя это должно было быть очевидно уже давно. Но обещания Аллаха надежны и непоколебимы, и на Него мы уповаем.