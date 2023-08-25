В Норвегии правозащитники требуют привести к ответственности бывшего асадитского боевика

Правозащитная группа в Норвегии подала иск против человека, предположительно иракского боевика, который убивал мирных жителей во время боевых действий в Сирии.

В своем заявлении Сирийский центр СМИ и свободы выражения мнения (SCM) объявил, что подал жалобу в норвежский отдел по военным преступлениям в отношении иракца, который проживал в стране шесть лет.

В видеороликах, которые распространились по социальным сетям на прошлой неделе, неизвестный мужчина хвастается тем, что убивал мирных жителей, сражаясь с силами сирийской оппозиции, будучи членом военизированных сил народной мобилизации Ирака, зонтичной группы, состоящей в основном из проиранских шиитских ополченцев, которые действуют внутри Ирака, но они также сражались в Сирии на стороне режима Башара аль-Асада.

"Подозреваемый также сообщил, что он убил нескольких сирийских детей, не указав точных цифр, и что самому младшему из этих детей было около месяца", - говорится в заявлении SCM. «Согласно видео, он убил месячного ребенка, который находился на руках плачущей матери. Видео также содержат угрозы смертью в адрес сирийцев, проживающих в Норвегии».

Группа потребовала от норвежских властей «начать структурное расследование» – тем более, что мужчина, по общему мнению, проживает в стране – и заявила, что полиция подтвердила получение жалобы в понедельник.