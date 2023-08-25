Израиль прекращает выдачу виз своим христианским сторонникам

Израиль прекратил выдавать визы христианским проповедникам-евангелистам, в том числе решительно произраильским группам, что привело к загадочному сдвигу в иммиграционной политике.

Евангелические христианские организации, действующие в Израиле, больше не могут получать визы для сотрудников, что оказывает серьезное влияние на благотворительную деятельность, сообщает Гаарец.

«Министерство внутренних дел постепенно вытесняет нас», — заявил израильской ежедневной газете Дэвид Парсонс, вице-президент и старший представитель Международного христианского посольства в Иерусалиме (ICEJ).

«Мы не можем продолжать нашу жизненно важную работу по обеспечению глобальной христианской поддержки Израиля в соответствии с этими строгими новыми правилами».

Сообщается, что ICEJ возглавил попытки заставить государства с большим населением христиан-евангелистов, особенно в районе Океании , открыть посольства в Иерусалиме, что является ключевой целью сменявших друг друга израильских правительств. Тем временем палестинцы-христиане сталкиваются с жестоким притеснением в условиях израильской оккупации и становятся мишенью ультраортодоксальных еврейских экстремистов.

Несмотря на это, многие в Израиле, особенно религиозные правые, часто относятся к евангелистским христианским группам с подозрением, опасаясь, что их информационно-пропагандистская работа является прикрытием для обращения евреев в христианство.

Некоторые евангелические организации сосредоточили свои усилия на помощи пережившим Холокост. Они говорят, что это попытка исправить ошибки прошлого христианской Европы. Другие работали над поощрением еврейской миграции в Израиль.

В ICEJ сообщили газете Гаарец, что они помогли 180 000 евреям переехать в Израиль, а также организовали так называемый Праздник кущей - массовый христианский религиозный туристический и молитвенный фестиваль, проводимый в святых местах Израиля.

Группа заявила, что новые рабочие визы не выдавались во время пандемии ковида, а с тех пор как в декабре 2022 года было создано новое правительство Израиля, визы для проповедников также почти не выдаются.

Недавно министерство внутренних дел Израиля проинформировало ICEJ о том, что оно не считается религиозным учреждением, поэтому ему было отказано в выдаче виз проповедников, что оставило Парсонса, которого многие считают стойким сторонником Израиля, "шокированным".

«Это отрицание происходит, несмотря на тот факт, что мы и по названию, и по своей природе являемся христианской организацией, должным образом зарегистрированы как «христианская ассоциация» и на протяжении десятилетий получаем визы духовенства от Министерства внутренних дел», - сказал он газете Гаарец.

Аналитики говорят, что в новое правительство Израиля входит множество крайне правых и религиозно-правых партий, которые с недоверием относятся к некоторым христианским группам, особенно к тем, которые имеют скрытую программу прозелитизма.

В 2020 году израильские власти отключили от эфира христианский телеканал, а партия «Единый иудаизм Торы» добивается принятия закона , который по сути криминализировал бы обращение в другую веру.

В общем, христианским сионистам хочется сказать только, что они получили то, за что давно борются.