В сирийской Сувейде пятый день продолжаются протесты

Сотни сирийцев в городе Сувейда, где преобладают друзы, вышли на улицы уже пятый день подряд в четверг, протестуя против ухудшения экономической ситуации и требуя ухода сирийского диктатора Башара аль-Асада .

По словам свидетелей и гражданских активистов, жители собрались на главной площади юго-западного города в знак протеста, вызванного на прошлой неделе внезапным резким повышением цен на бензин.

Видные бывшие прорежимные религиозные лидеры друзов встретились в четверг впервые с момента начала протестов, признав право на мирный протест, но воздержались от поддержки широко распространенных призывов к Асаду уйти в отставку.

«Эти протесты — праведный голос сирийского народа», — заявил последователям шейх Хикмат Хаджри, духовный лидер сирийской общины друзов. Но он выступил против вандализма и актов насилия, произошедших на прошлой неделе, когда молодые люди жгли шины и блокировали доступ в город.

Протестующие, которые в среду сожгли огромный плакат Асада, висевший на главной площади, скандировали: «Уйди, уйди, Асад. Мы хотим есть». Те же лозунги можно было услышать в начале продемократических протестов в 2011 году, которые были жестоко подавлены силами режима и спровоцировали жестокий, длившийся более десяти лет конфликт.

Сообщается, что власти Дамаска старались избежать любой эскалации ситуации в Сувейде.

Во время конфликта город оставался в руках режима, и его друзское меньшинство долгое время сопротивлялось втягиванию в гражданскую войну.

Сирия переживает глубокий экономический кризис, который привел к обвалу ее валюты, что в свою очередь привело к резкому росту цен на продукты питания и основные товары. Режим Асада в экономической ситуации по привычке винит западные санкции.

Протесты друзов вызывают опасения чиновников, что они могут распространиться на прибрежные районы Средиземного моря, оплоты секты алавитов, из которых происходит сам Асад. Экономическая ситуация в алавитской среде ухудшилась тоже, так что призывы к забастовке звучат все чаще.