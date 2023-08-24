В парламенте Украины появилась комиссия по деколонизации России

В Верховной Раде Украины появилась временная комиссия, которая будет работать с национальными движениями малых и коренных народов России, в том числе и на Северном Кавказе. Украинские власти намерены помочь им выйти из-под российского гнета и добиться распада России, сообщает украинская служба Радио Свобода.

Комиссия будет состоять из 11 народных депутатов. Ее возглавил представитель партии "Голос" Ярослав Юрчишин, зампредом стала Мария Мезенцева от партии "Слуги народа".

По словам Юрчишина, комиссия будет работать по двум направлениям. Во-первых, устанавливать связи с "непокоренными представителями национальностей, чья земля под российским гнетом".

"Второе направление работы – международное. Будем поднимать вопрос развала России и доносить эти месседжи до наших западных партнеров. Должны изменить их взгляды и доказать: мир станет более безопасным, когда с его карты исчезнет великий террорист. Цивилизованному миру нужно не бояться, а стремиться к тотальному распаду РФ", – заявил Юрчишин.

Кроме того, заявляется, что комиссия в своей работе будет обращаться к опыту других стран, а также взаимодействовать с Советом Европы и ОБСЕ.