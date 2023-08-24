Нападения израильских поселенцев опустошили три палестинские деревни

На этой неделе в палестинской деревушке Аль-Кабун, расположенной в центральной части оккупированного Западного берега, воцарилась тишина: пастбища для овец опустели, пустующее здание школы заперто, от самодельных домов остались лишь стальные остовы.

Последние семьи, проживавшие здесь, покинули свои дома две недели назад, изгнанные из них в результате почти трех десятилетий усиленных нападений и преследований со стороны вооруженных и фанатичных еврейских поселенцев, живущих в незаконных форпостах на соседних вершинах холмов.

"Я чувствую себя здесь беженцем, а поселенцев - хозяевами нашей земли", - говорит Али Абу Кбаш, пастух, который вместе со своими четырьмя детьми и 60 овцами покинул Аль-Кабун и перебрался на скалистые склоны соседней деревни. По его словам, жизнь стала невыносимой, поскольку поселенцы пытались захватить его поля вместе с овцами, вмешивались в водоснабжение деревни и регулярно врывались в нее, чтобы преследовать жителей.

Исход жителей из Аль-Кабуна, небольшой бедуинской деревни к северо-востоку от города Рамаллах, насчитывавшей до эвакуации 89 человек, стал третьим случаем за четыре месяца, когда палестинская община опустела, согласно данным наблюдателей ООН. Жители обвиняют в этом растущее насилие со стороны поселенцев.

Для палестинцев недавняя волна отъезда из зоны С - 60% территории Западного берега, которая остается под военным контролем Израиля со времен временных мирных соглашений 1990-х годов, - является символом нового этапа в израильско-палестинском конфликте, когда еврейские поселенцы начинают использовать пастушество в качестве инструмента для захвата земли. Представители ООН предупреждают, что эта тенденция приводит к изменению карты Западного берега, закрепляя несанкционированные аванпосты.

Около 500 тыс. израильтян незаконно поселились на оккупированном Западном берегу - в частности, в зоне С - с тех пор, как Израиль захватил эту территорию, а также Восточный Иерусалим и сектор Газа в результате войны 1967 года. По мнению большинства международного сообщества, их присутствие является серьезным препятствием на пути к миру и нарушает важнейшие принципы международного права.

Сменявшие друг друга израильские правительства на протяжении почти шести десятилетий способствовали расширению поселений, но крайне правое правительство Нетаньяху придало этому первостепенное значение.