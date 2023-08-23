Какую роль Турция сможет сыграть в Крыму?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня выступил по видеосвязи перед участниками Третьего саммита "Крымской платформы" и ясно повторил все, что уже озвучивал не раз.

Турция считает Крым украинским и выступает за его деоккупацию от российских войск, в полном объеме признает международно признанные границы Украины, поддерживает ее в борьбе за свою независимость и территориальную целостность и особо стоит за права крымских татар на своей исторической родине.

При этом дежурно Реджеп Тайип Эрдоган призвал к мирному завершению идущей сейчас войны. Но отметил, что такой мир должен быть справедливым.

Что ж, все это турецкий президент говорил не раз и в этом смысле в его словах ничего не изменилось. Что, однако, меняется, так это фон, на котором они произносятся. А этот фон таков, что сегодня Украина уничтожила новейшую российскую С-400 в Крыму, чем по мнению многих военных аналитиков, пробила серьезную брешь в российской противовоздушной обороне на полуострове.

Дальше будет больше. Уже чуть ли ни ежедневно украинские беспилотники атакуют Москву - таковы очевидные успехи "специальной военной операции", которая была признана защитить... Донбасс. Но эти атаки носят более символический характер, а вот в Крыму российские наземные и морские силы будут уничтожаться методично и серьезно, удар за ударом.

И тут возникает естественный вопрос, чем все это закончится, и какую роль в этом могут сыграть Турция и ее лидер. На днях секретарь Совета Безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что деоккупация Крыма скорее всего будет военной. И эта формулировка достаточно интересна - "скорее всего"...

Украина очевидно нацеливается на военное освобождение Крыма и готовиться вести за это борьбу. Но так же очевидно, что полноценное освобождение Крыма украинскими войсками - дело не ближайшего будущего. В отличие от методичного расстрела в нем российских сил, которое происходит уже сейчас.

Дальнейшее уже зависит от того, насколько кремлевский маньяк будет упорствовать в своем безумии и сколько ему это будет позволять делать его окружение.

Потому что, если освобождение Крыма действительно будет военным, что будет и означать кровавую армейскую операцию, и предваряться не менее кровавыми сражениями за черноморское побережье Украины, то Турция на это не сможет повлиять никак.

Но если в Кремле возобладают остатки здравомыслия, через несколько месяцев они могут схватиться за Эрдогана как за спасительную соломинку и попросить его договорится с Украиной о мирном сценарии, как вариант, аналогичном сценарию завершения Карабахской войны. И в этом случае роль Турции будет уже существенно иной, не только в завершении военной фазы этого конфликта, но и в поствоенном Крыму. А с ней и роль крымских татар.