Чеченского активиста Абубакара Янгулбаева объявили в федеральный розыск

Чеченского оппозиционного активиста Абубакара Янгулбаева объявили в розыск в России. Карточка с сообщением об этом появилась на сайте МВД. Ранее активист был вынужден уехать из страны из-за преследований со стороны чеченских властей.

Информацию о розыске опубликовал и сам Янгулбаев. По какой статье его разыскивают, в карточке не указано.

"Теперь я верю, что уголовные дела в отношении меня есть (ранее российские силовики официально не уведомляли Янгулбаева об уголовных делах - прим. ГИ). Но жду, чтобы следователи соблюли все формальности, связались со мной, дистанционно допросили и прислали заверенное постановление о возбуждении уголовного дела и другие материалы дела для детального ознакомления. Так или иначе, я обращусь на имя руководителя СУСК РФ по Чечне, чтобы проследили за халатным бездействием своих сотрудников", - так Янгулбаев прокомментировал новость о розыске журналистам издания Кавказ.Реалии.

В августе стало известно, что против Янгулбаева завели уголовное дело по статье о публичных призывах в интернете к осуществлению террористической деятельности. Поводом стало сообщение в телеграм-канале Янгулбаева со словами: "9 мая 2022 подорвется тротил так же, как взорвался 9 мая 2004 года". Это отсылка к гибели тогдашнего чеченского наместника Ахмата Кадырова при взрыве на стадионе в Грозном. Позднее сообщение было удалено.

Это уже второе дело в отношении активиста. В июне его заподозрили в организации экстремистской деятельности. Поводом стало участие в прямых эфирах оппозиционного движения 1ADAT, руководимого его братьями Ибрагимом и Байсангуром Янгулбаевыми. Эфиры были посвящены судьбе их похищенной кадыровцами матери Заремы Мусаевой.