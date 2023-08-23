Турция хочет, чтобы Ирак признал РПК террористической организацией

Турция ожидает, что правительство Ирака официально признает Рабочую партию Курдистана (РПК) террористической организацией, подобно Анкаре и ее западным союзникам, говорит ее министр иностранных дел.

Главный дипломат Турции Хакан Фидан во вторник находился в Багдаде со своим первым официальным визитом после вступления в должность.

Фидан, чей визит также направлен на подготовку к предстоящей поездке президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, официальной даты которой пока нет, назвал РПК общим врагом.

«Мы не можем допустить, чтобы РПК бросила вызов суверенитету Ирака», — заявил он на совместной пресс-конференции после встречи со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном в иракской столице.

«Синджар, Махмур, Кандиль, Сулеймания и многие другие районы Ирака оккупированы террористической группировкой РПК».

Багдад регулярно жаловался, что турецкие воздушные атаки на севере Ирака представляют собой нарушение его суверенитета, несмотря на заявления Анкары о том, что он пытается противостоять силам, которые «оккупировали» части Ирака.

В среду турецкая разведка объявила, что член РПК был «нейтрализован» в Сулеймании, где он готовился к убийствам силовиков в Турции.

Фидан, бывший руководитель разведки, в следующий раз планирует посетить северный Ирак, чтобы провести переговоры с курдскими чиновниками.

Министр иностранных дел Ирака во вторник не обсуждал напрямую планы Багдада в отношениях с РПК, но в последние месяцы этот вопрос все чаще выходит на передний план, поскольку на севере Ирака и Сирии наблюдаются активизировавшиеся боевые действия между боевиками РПК и Турцией, либо протурецкими силами.

Ожидается, что этот вопрос также станет заметным во время визита Эрдогана в Ирак.