Сирия: двое мирных жителей погибли в результате российских авиаударов

В результате авиаударов России по контролируемому оппозицией северо-западу Сирии во вторник вечером погибли два человека, сообщила спасательная группа "Белые каски".

Прибывший на место корреспондент AFP сообщил, что два российских удара были совершены в городе Айн-Шиб, к западу от города Идлиб.

«Двое мужчин, оба мирные жители, были убиты... и еще пятеро гражданских лиц, включая женщину и двоих детей, были ранены», - сказал в интервью агентству AFP волонтер «Белых касок» Рами аль-Дандал.

Одному из погибших было 18 лет, а другим - пожилые люди, добавил Дандал.

Ранее во вторник российская авиация нанесла удары по удерживаемой повстанцами базе к северу от города Идлиб, в результате чего погибли трое.

В контролируемом повстанцами регионе Идлиб проживает около трех миллионов человек и это один из последних районов страны, удерживаемых оппозицией.

Ранее в этом месяце российские военные самолеты убили по меньшей мере трех мирных жителей из одной семьи в северо-западном регионе Идлиб.

В июне в результате ударов российской авиации в провинции Идлиб погибли по меньшей мере 13 человек. Сирийская обсерватория по правам человека назвала это нападение самым смертоносным в году.

Среди погибших девять мирных жителей, в том числе двое детей, шесть человек погибли на фруктовом рынке в Джиср-эш-Шугуре.