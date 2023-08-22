Сын Равиля Мингазова просит Лондон дать убежище его отцу

Сын бывшего узника Гуантанамо, который в настоящее время содержится в эмиратской тюрьме, просит власти Великобритании принять просьбу о предоставлении убежища его отцу на фоне опасений, что его отправят обратно в Россию, что практически равнозначно убийству.

Сайт Middle East Eye сообщает, что Юсуф Мингазов, сын бывшего узника Гуантанамо Равиля Мингазова, просит министерство внутренних дел Великобритании предоставить его отцу убежище и вид на жительство в стране, где в настоящее время проживают Юсуф и его мать.

«Мой отец пережил более двух десятилетий тюремного заключения, пыток и жестокого обращения и был разлучен со своей семьей более двадцати лет. Он невиновный человек. Он заслуживает шанса прожить свою жизнь в свободе и безопасности со своей семьей», говорит Юсуф в письме, которое поддержано британской правозащитной организацией Cage.

«Я не могу выразить боль и страдания, которые моя семья и я продолжаем терпеть в результате этого. Беспомощность, которую мы чувствуем, подавляется только надеждой, что мой отец однажды скоро воссоединится с нами».

После освобождения из Гуантанамо в 2017 году Равиль был впоследствии задержан в ОАЭ и с тех пор находится в эмиратовской тюрьме.

Последний раз Юсуф разговаривал со своим отцом два года назад. И хотя власти ОАЭ ежемесячно звонят Юсуфу и информируют его о состоянии отца, Юсуф начал опасаться, что его отцу становится хуже.

«Я помню только, что он был напряжен и обеспокоен. У нас был очень короткий разговор, меньше минуты», — рассказал Юсуф Middle East Eye о своем последнем разговоре со своим отцом.

После задержания в ОАЭ возросли опасения, что его могут отправить обратно в Россию.

"Во время пребывания в Гуантанамо моего отца посетили российские агенты, которые угрожали ему тюремным заключением, пытками и смертью", - говорится в письме, отправленном в министерство внутренних дел Великобритании.

«Недавно ОАЭ объявили, что намерены принудительно репатриировать отца Юсуфа в Россию. Это решение было широко осуждено как ООН, так и США, причем эксперты ООН подчеркнули, что репатриация будет представлять собой нарушение международного права, в частности принципа выдворения».

Беседуя с MEE о том, что может случиться, если его отца отправят обратно в Россию, Юсуф сказал: "Я бы сказал, что его убьют. Это то, что обычно происходит с другими людьми [которых возвращают в Россию]".

Юсуф отметил, что ранее он отправлял аналогичный запрос о предоставлении убежища отцу в министерство внутренних дел Великобритании в 2015 году. Но апелляция была отклонена правительством, поскольку Равиль в то время все еще находился в Гуантанамо.

Представитель министерства внутренних дел Великобритании сообщил MEE, что оно не комментирует отдельные случаи.

Хотя Равиль в настоящее время содержится в эмиратовской тюрьме, про которую он ранее сказал, что она «хуже, чем Гуантанамо», ему грозит опасность быть депортированным в Россию.

Равиль бежал из России в 2000 году, чтобы избежать преследований за свою мусульманскую веру, и отправился в Таджикистан. Но после того, как его маленький сын заболел, его жена и ребенок вернулись в Россию, а он путешествовал по Афганистану и Пакистану.

По словам его команды юристов, он был арестован в 2002 году пакистанской полицией, которая продала его за вознаграждение в США. После отправки в пресловутое «черное место» на авиабазе Баграм в Афганистане, где его избивали и пытали, в октябре 2002 года он прибыл в Гуантанамо.

Равиль Мингазов был последним россиянином, освобожденным из Гуантанамо в 2017 году. Кроме него там еще содержались как минимум восемь граждан РФ.