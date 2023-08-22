Более 200 палестинцев убито в этом году: представитель ООН

С начала 2023 года на оккупированном Западном Берегу и в Израиле были убиты более 200 палестинцев и почти 30 израильтян, по словам высокопоставленного представителя Организации Объединенных Наций на Ближнем Востоке.

Во время своего выступления в Совете Безопасности ООН в понедельник, 21 августа, Тор Веннесланд, специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу, заявил: "Нынешний уровень насилия превысил все прошлогодние показатели смертности и знаменует собой самое большое число погибших с 2005 года".

"Беспрецедентная эскалация насилия подпитывается растущим отчаянием палестинцев по поводу будущего и отсутствием прогресса на пути к созданию независимого государства", - добавил он.

«Каждый день палестинцы и израильтяне гибнут и получают ранения из-за отсутствия прогресса на пути к политическому горизонту, который бы решал основные проблемы, из-за которых конфликт оставил опасный и нестабильный вакуум, заполненный экстремистами со всех сторон», — заявил Веннесланд Совету Безопасности ООН. .

Хотя израильтяне и палестинцы предприняли некоторые действия по «стабилизации» нынешней ситуации, Веннесланд заявил, что односторонние шаги продолжают усиливать боевые действия.

Он указал на незаконную политику Израиля на оккупированных палестинских территориях, включая расширение незаконных израильских поселений, продолжающийся снос Израилем палестинских домов, военные операции израильских сил на оккупированных территориях Западного берега, находящихся под палестинским административным и полицейским контролем, а также нападения израильских поселенцев на Палестинские деревни «осложнили ситуацию на территории».

Он подчеркнул, что «активность палестинских боевиков» усиливается из-за экономического кризиса, поразившего официальные институты Палестинской автономии.

По словам представителя ООН, чтобы обуздать нынешнее насилие, "мы [международное сообщество] должны срочно сосредоточиться на решении наиболее важных проблем и деэскалации ситуации на местах; мы не можем игнорировать необходимость восстановления политического горизонта".