Российский суд ужесточил наказание для крымчанина за членство в крымскотатарском батальоне

Подконтрольный РФ Верховный суд Крыма ужесточил наказание 61-летнему мужчине за участие в «крымскотатарском батальоне им. Номана Челебиджихана», пишет российское государственное агентство РИА Новости.

Приговором российского суда 61-летнего крымчанина признали виновным и приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на год. Однако затем последовала апелляция и приговор ужесточили.

«Верховный суд Крыма, изучив материалы дела, выслушав доводы апелляционных жалоб и мнение прокурора, определил изменить приговор Кировского районного суда Республики Крым. Назначенное судом первой инстанции наказание было усилено до пяти лет лишения свободы, с отбыванием первого года наказания в тюрьме и оставшегося срока в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении.

Имя и фамилия фигуранта не указаны. В суде утверждают, что задержанный имеет российское гражданство.