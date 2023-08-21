В двух городах Сирии идут "беспрецедентные" протесты против роста цен на топливо

Протесты против роста цен на топливо и ухудшения условий жизни проходят уже второй день подряд в контролируемых сирийским режимом провинциях Дараа и Сувейда.

Сотни сирийцев в городах Дараа и Свейда, где проживают друзы, вышли в воскресенье на улицы в знак протеста против повышения цен на топливо, которое еще больше повлияло на уровень жизни простых сирийцев, которые уже с трудом могут позволить себе предметы первой необходимости на фоне необузданной инфляции.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, магазины и официальные правительственные здания по-прежнему закрыты, а штаб-квартира местного отделения партии Баас заблокирована протестующими, как и несколько дорог внутри и вокруг Сувейды .

В сети появилась видеозапись, на которой сотни протестующих на улицах Дараа и Свейды скандируют антиправительственные лозунги.

Сообщается также, что протестующие размахивали флагами Свободной сирийской армии (ССА).

Согласно сообщениям газеты Turkiye и видеороликам в Интернете, асадитская армия открыла огонь по протестующим в ночь на воскресенье.

Местное СМИ Suwayda24 назвало протесты «беспрецедентными» с 2011 года и сообщило, что митинги прошли более чем в 40 точках по всей провинции.

Протесты впервые вспыхнули 16 августа после значительного обесценивания валюты, когда во вторник один доллар США был эквивалентен 15 000 сирийских фунтов. В начале сирийского восстания в 2011 году один доллар США был эквивалентен 47 сирийским фунтам.

Ранее на прошлой неделе сирийский режим отменил субсидии на бензин, что привело к увеличению цены на бензин с 3000 до 8000 сирийских фунтов за литр.

Повышение цен на топливо привело к хаосу на улицах в среду, так как водители автобусов и такси отказались работать.

Дараа и Сувейда были колыбелью сирийского восстания 2011 года. Первые протесты в Дараа вспыхнули в 2011 году после того, как группа подростков была арестована за антиправительственные граффити. Однако соглашение о прекращении огня, заключенное в 2018 году при поддержке России, привело к тому, что город вернулся под контроль режима.

Сувейда в основном не участвовала в боевых действиях во время гражданской войны в Сирии, но время от времени там происходили протесты против условий жизни из-за экономического ущерба, нанесенного войной в регионе.