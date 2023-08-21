Эрдоган выступил против военной операции в Нигере

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выступает против военной интервенции в Нигере против лидеров переворота, предупредив, что это может привести к нестабильности в регионе.

Иностранная военная интервенция, которую рассматривает Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), была бы «неправильной», заявил Эрдоган журналистам, которые в воскресенье отправились с ним в Венгрию.

«Мали и Буркина-Фасо также предупредили, что такая военная интервенция будет означать объявление им войны. Военная интервенция в Нигере будет означать распространение нестабильности на многие африканские страны», — сказал он.

Президент Турции добавил, что поддерживает скорейшее возвращение к «конституционному порядку и демократической администрации».

«Я верю, что народ Нигера встанет на защиту демократии и как можно скорее пойдет на выборы», — сказал он. «Как Турция, мы будем и впредь поддерживать дружественный и братский народ Нигера».

Абдель-Фатау Мусах, уполномоченный ЭКОВАС по политическим вопросам, миру и безопасности, заявил в пятницу, что войска 11 государств в составе 15 членов «готовы к действию», если дипломатические усилия не увенчаются успехом для разрешения кризиса.

«Мы готовы выступить в любое время, когда будет отдан приказ», — сказал он во время церемонии закрытия двухдневной встречи командующих армией Западной Африки в столице Ганы Аккре.

«День Д также определен. Мы уже согласовали и точно настроили то, что потребуется для вмешательства».

В прошлом месяце министерство иностранных дел Турции выразило глубокую озабоченность в связи с переворотом. Анкара рассматривает Нигер как важного партнера в регионе Сахеля.

Некоторые в Анкаре также обеспокоены тем, что нестабильность может повлиять на Ливию, где Турция имеет значительное присутствие с войсками и компаниями.