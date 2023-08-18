Суд Махачкалы отклонил иск журналиста "Черновика" о незаконном задержании

Суд в Махачкале отклонил иск о незаконном задержании заместителя главного редактора местного издания "Черновик", Магомеда Магомедова, сообщает Центр защиты прав человека "Мемориал".

Журналист требовал признать незаконными и необоснованными действия силовиков 16 января 2023 года: в тот день его задержали в ходе одиночного пикета в поддержку Абдулмумина Гаджиева – редактора "Черновика", которого обвиняют в финансировании терроризма и участии в деятельности террористической организации.

Сотрудник уголовного розыска отдела полиции по Советскому району Махачкалы отнял у Магомедова плакат, затем журналиста отвезли в отделение и держали там почти пять часов без объяснения причин.

В июле 2022 года Магомедова и его коллегу Мурада Мурадова задержали за пикет в поддержку Гаджиева. Силовики оправдали свои действия тем, что Магомедов якобы планировал броситься под колеса кортежа приехавшей в Махачкалу спикера совфеда Валентины Мативиенко.

В апреле 2023 года Магомедов подал против полицейских иск из-за сорванного пикета и незаконного задержания.

Напомним, что Абдулмумин Гаджиев был задержан 14 июня 2019 года. Ему грозит срок до пожизненного лишения свободы за финансирование и участие в террористической деятельности. По версии следствия, журналист связан с проповедником Абу-Умаром Саситлинским (Исраилом Ахмеднабиевым), который находится в розыске. Гаджиев якобы собирал деньги на терроризм с помощью публикаций в газете под видом благотворительности. Пикеты в его поддержку проводят в Махачкале каждую неделю уже три года.