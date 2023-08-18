Кадыров обругал арабов и турок за "молчание" по поводу сожжения Корана в Европе

Чеченский наместник подверг сомнению религиозные убеждения руководителей арабских стран и пригрозил военным вторжением в европейские государства-члены НАТО из-за акций ультраправых активистов со сжиганием Корана.

"Почему руководство арабских мусульманских стран не принимают мер?" – возмущается Кадыров на опубликованном в его телеграм-канале видео, не уточняя, какими государствами он недоволен и какие меры принял сам.

Аналогичные претензии Кадыров выразил в адрес Турции: "Выборы прошли, Эрдоган стал президентом, мы поздравляем его, надеемся, верим, что он наш мусульманский президент, который имеет возможности, сильную армию, мощную поддержку, находится в НАТО и везде, почему они молчат?"

Обвинять турок, и особенно Эрдогана, в том, что они молчат о сожжении Корана в странах Европы, прямо скажем, можно лишь совершенно потеряв связь с реальностью. Другое дело, насколько они эффективно противодействуют этому (и могут ли вообще что-то сделать), но уж явно не молчат.

Руководство США и "большинства европейских стран" Кадыров назвал "быдлом" и пригрозил вторжением в государства, где допускают акции со сжиганием Корана. "У нас сегодня есть оружие, у нас сегодня есть спецтехника... Это начало", – заявил Кадыров.

Видимо он имеет в виду ту самую армию, в которой ему регулярно припоминают, на чьей стороне был он и его отец в годы первой чеченской войны, и где исламофобия давно и прочно является нормой.

Не удержался Кадыров конечно же от того, чтобы похвалить Путина за якобы уважение к Корану. В качестве примера он привел то, что президент Владимир Путин во время поездки в Дагестан в конце июня обнял подаренный ему экземпляр Корана. О том, что это само по себе осквернение Корана - ведь писание нельзя брать в руки даже мусульманину без омовения (что уж говорить про Путина?) - и бессмысленно хвастаться тем, что сумели в путинские руки сунуть мусхаф, Кадыров то ли не знает, то ли предпочел умолчать.

Точно также Кадыров ни словом не прокомментировал сообщения о нарушениях прав мусульман в российских колониях, поступавших в том числе на этой неделе.

В общем, "защитник ислама" из Кадырова как в том самом советском анекдоте о том, что "мы тоже можем выйти протестовать против войны во Вьетнаме".