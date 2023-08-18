Иракский парламент готовится запретить гомосексуализм

Иракский парламент недавно объявил, что провел первое чтение законопроекта, представленного юридическим комитетом, о внесении поправок в Уголовный кодекс Ирака от 1988 года, с целью криминализации гомосексуальных отношений в стране.

В уголовном кодексе Ирака отсутствуют конкретные законы о гомосексуализме, будь то наказание или предоставление четких прав, и часто гомосексуалов судят в соответствии с законом о борьбе с проституцией и статьей 393 Уголовного кодекса Ирака 1969 года, которая строго запрещает изнасилование или гомосексуализм.

«Внесение поправок в закон соответствует врожденной человеческой природе, ведь Аллах создал людей из мужчин и женщин, а также способствует сохранению целостности иракского общества от извращений,... которые вторглись в мир», — говорится в заявлении парламента.

Дара Секаниани, депутат от блока «Исламский союз Курдистана» и член юридического комитета парламента, подтвердил, что согласно предложениям, представленным для внесения поправок в закон, гомосексуалисты могут быть наказаны смертной казнью, пожизненным заключением, крупным штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет.

Он подчеркнул, что парламент проведет детальное обсуждение законопроекта во втором и третьем чтениях и обратится за консультацией к профильным лицам перед его принятием.

Он также отметил, что в соответствии с предложенными поправками также будет запрещена смена пола «по личным пожеланиям», а не по медицинским показаниям.

Ранее в этом месяце официальный иракский орган по регулированию СМИ приказал всем медиа и социальным сетям, работающим в арабском государстве, не использовать термин «гомосексуализм» и заменить его термином «сексуальное отклонение».



В документе Иракской комиссии по коммуникациям и СМИ отмечается, что термин «гендер» также запрещен.