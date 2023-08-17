Большая часть Западной Африки готова присоединиться к операции в Нигере

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) заявило, что большинство его государств-членов готовы предоставить силы для военной операции по восстановлению законной власти в Нигере, где в конце прошлого месяца произошел военный переворот.

15 глав оборонных ведомств региона встретились в четверг в Аккре. Все государства-члены ЭКОВАС, кроме тех, которые находятся под военным правлением, и Кабо-Верде готовы участвовать в резервных силах, заявил в четверг комиссар ЭКОВАС Абдель-Фатау Мусах.

«Демократия — это то, за что мы выступаем и что мы поощряем», — заявил начальник штаба обороны Нигерии генерал Кристофер Гвабин Муса в начале двухдневной встречи в Аккре. «Цель нашего собрания — не просто реагировать на события, а активно намечать курс, который приведет к миру и содействует стабильности».

Встреча для обсуждения кризиса в Нигере состоялась после того, как 6 августа истек крайний срок, по которому мятежные солдаты должны освободить и восстановить Базума. Законный президент Нигера остается под домашним арестом вместе с женой и сыном в столице Ниамее.

Блок уже несколько недель обсуждает применение силы, которое он назвал «крайним средством». В это время он отправил в Ниамей нескольких групп посредников. Кроме того, в стане ЭКОВАС пока что нет консенсуса о возможной операции.

Буркина-Фасо и Мали, которые с 2020 года пережили несколько переворотов, предупредили, что любое военное вмешательство в Нигере будет объявлением войны, что выявит раскол в регионе между его прибрежными странами и странами нестабильного Сахеля.

Гвинея, которая также находится под военным правлением и осуждает любую внешнюю агрессию, воздерживается от каких-либо комментариев.

Высший орган безопасности Африканского союза собрался в понедельник, чтобы обсудить, поддержит ли он военное вмешательство, но еще не обнародовал свое решение.

Совет мира и безопасности АС мог бы отменить военное вмешательство, если бы он чувствовал, что это угрожает более широкой стабильности на континенте. Если он отвергнет применение силы, у ЭКОВАС будет мало легальных оснований для такой операции.