Саудовская Аравия и ОАЭ вкладываются в индустрию искусственного интеллекта

Саудовская Аравия и ОАЭ покупают тысячи новейших графических процессоров (GPU) Nvidia в попытке построить промышленную базу ИИ наряду с мощными центрами США и Китая.

По данным Financial Times, в рамках этого плана Саудовская Аравия купила 3000 новейших графических процессоров H100 у Nvdia на сумму 120 миллионов долларов, а ОАЭ купили еще тысячи .

Графические процессоры стоят 40 000 долларов каждый, и глава Nvidia Дженсен Хуанг описал их как «первый в мире компьютер [чип], разработанный для генеративного ИИ».

Это происходит по мере того, как две страны ускоряют свои амбициозные планы развития, известные как «Видение 2030» в Саудовской Аравии и «Видение 2031» в ОАЭ, которые направлены на переход их экономики от нефтяной промышленности.

Саудовская покупка была совершена через Университет науки и технологий имени короля Абдуллы, которому в настоящее время принадлежит 200 графических процессоров Nvidia A100 предыдущего поколения.

Через университет Саудовская Аравия хочет разработать суперкомпьютер, известный как Шахин III, запустив 700 суперчипов Nvidia под названием Grace Hopper и создать свою собственную большую языковую модель, подобную GPT-4 OpenAI.

ОАЭ, в которых в 2017 году было создано первое в мире министерство искусственного интеллекта, стремятся развить существующую языковую модель Falcon.

Falcon был обучен работе с графическим процессором Nvidia A100 и разработан Институтом технологических инноваций в Масдар-Сити.

Помимо развития индустрии искусственного интеллекта, чтобы конкурировать в глобальной гонке искусственного интеллекта, обе страны вкладывают значительные средства в другие технологические области, такие как игровая индустрия.

Недавно созданная в Саудовской Аравии Savvy Games Group, входящая в ее Государственный инвестиционный фонд, инвестирует 39 фонда в гигантов видеоигр Nintendo и Activision Blizzard.

Точно так же ОАЭ стремятся стать глобальным центром видеоигр благодаря собственной инициативе AD Gaming, которая была запущена в 2021 году. Недавно она стала партнером компании Razer, занимающейся видеоиграми, которая разрабатывает одно из самых известных в отрасли аппаратных средств.