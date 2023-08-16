Сенатор Какар избран и.о. премьер-министра Пакистана

Малоизвестный сенатор Анваар-уль-Хак Какар в понедельник был приведен к присяге в качестве исполняющего обязанности премьер-министра Пакистана. Новые выборы в стране состоятся через несколько месяцев.

52-летний Какар берет на себя руководство страной, которая уже несколько месяцев страдает от политической и экономической нестабильности, а Имран Хан, самый популярный политик Пакистана, находится в тюрьме и лишен права участвовать в выборах на пять лет.

Какар был приведен к присяге президентом Арифом Алви в День независимости Пакистана на церемонии, которая транслировалась в прямом эфире по телевидению, после того как в воскресенье он ушел со своего поста сенатора.

«Я, Анваар-уль-Хак, торжественно клянусь, что буду нести истинную веру и верность Пакистану», — сказал он.

Первой задачей Какара будет выбор кабинета, который станет управлять страной в преддверии выборов, которые могут длиться месяцами.

Парламент был официально распущен на прошлой неделе, а выборы должны пройти в течение 90 дней в соответствии с конституцией.

Данные последней переписи были наконец опубликованы ранее в этом месяце, и уходящее правительство заявило, что избирательной комиссии нужно время, чтобы изменить границы избирательных округов.

В течение нескольких месяцев ходили слухи, что голосование будет отложено, поскольку истеблишмент изо всех сил пытается стабилизировать ситуацию в стране, сталкивающейся с кризисами в экономике и безопасности.

«Я снимаю с себя тяжелую ответственность через 16 месяцев. Мы пришли в соответствии с конституцией и уходим в соответствии с указаниями конституции», — сказал уходящий премьер-министр Шахбаз Шариф в прощальном обращении к нации в воскресенье.

Пакистан находится в политической нестабильности с тех пор, как Хан был уволен с поста премьер-министра в результате вотума недоверия в апреле 2022 года, в результате чего он был заключен в тюрьму на три года за взяточничество.