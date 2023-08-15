Палестинская группировка бомбила незаконное израильское поселение около Дженина

Во вторник, 15 августа, палестинская военная группа выпустила самодельную ракету из оккупированного города Дженин на Западном берегу по незаконному израильскому поселению, известному как Шакед, к западу от Дженина.

Назвав себя «Бригадой Айяш», военная группировка сообщила в заявлении для прессы: «Мы успешно обстреляли ракетой Аль-Кассам незаконное поселение».

«Запуск ракеты является ответом на преступления врага против нашего народа, в отместку за кровь наших мучеников, топливо нашего сопротивления, а также в ответ на убийство двух молодых людей в лагере Акабат-Джабр недалеко от Иерихона», — говорится в сообщении ​​группы.

Группа также заявила: «Несмотря на сложные условия безопасности, отсутствие возможностей и ограничения, мы продолжим наш путь к тому, чтобы превратить Западный берег в сущий ад для оккупантов».

В свою очередь израильская армия заявила, что проверяет сообщения о том, что ракета была выпущена из Дженина в сторону израильского поселения.

Это была шестая попытка бригады «Аль-Айяш» обстрелять израильские поселения из Дженина, поскольку первая ракета была выпущена по поселению на оккупированном Западном берегу еще в мае прошлого года.

Группа опубликовала короткие видеоролики, на которых видно запуск ракеты по израильскому населенному пункту. Видео отмечено логотипом «Аль-Кассам», военного подразделения ХАМАС. ХАМАС пока официально не прокомментировал эту тему.