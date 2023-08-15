Кадыровцы жалуются на условия в зоне боевых действий в Украине

Оппозиционный чеченский телеграм-канал NIYSO опубликовал видео с жалобой кадыровцев на недостаточное снабжение в зоне боевых действий в Украине. Когда и где была сделана запись, доподлинно неизвестно.

На кадрах видны восемь человек, один из них – в кепке с флагом Чечни, он представляется командиром 408 штурмовой роты – информации об этом подразделении в открытых источниках нет. Видео начинается с обращения "уважаемый Рамзан Ахматович", а заканчивается лозунгом "Ахмат – сила".

"Со мной много вайнахов. Мы [находимся] на южно-донецком направлении. Буквально через два часа мы отправляемся на штурм в одно село. Мы нуждаемся в твоей помощи. Руководство не позволило мне сказать [на видео], где точно мы находимся... У нашей роты, кроме трех-четырех гранатометов и пяти-шести подствольников, никакого крупного оружия нет. Больше ничего они нам не дали... Помоги нам ради бога с боевым обеспечением", – говорит на камеру кадыровец.

Представители российской армии и кадыровской администрации пока никак это обращение не прокомментировали.

Между тем, в Украине на конец июля могли быть убиты или пропали без вести, по разным данным, до 700 или 800 бойцов из Чечни. Об этом заявили бывший пресс-секретарь воюющего за Украину чеченского батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев и оппозиционный чеченский телеграм-канал NIYSO. Официальных подтверждений этой информации с украинской стороны нет, в Грозном эти сообщения отрицают.