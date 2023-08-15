Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон об информационной безопасности детей, который включает запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.



Согласно документу, информация также будет считаться причиняющей вред детям, если в ней содержатся признаки отрицания семейных и традиционных общественных ценностей или если она формирует неуважение к родственникам.



Кроме того, закон запрещает побуждение детей к самоубийству, приему наркотиков, табака и алкоголя, участие в азартных играх, проституции или попрошайничестве.



Среди других запретов – "оправдание противоправного поведения", нецензурные выражения, порнография и жестокость к людям и животным.



Правозащитники отмечают, что закон во многом является калькой с российского закона, хотя и не такой всеобъемлющий. Впрочем, напомним, что кроме России есть очень многие страны, где пропаганды ЛГБТ-идеологии является незаконной. Так что Кыргызстану вовсе не обязательно следовать за Москвой в вопросах, которые и так должны быть ясны каждому мусульманину.