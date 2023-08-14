Пакистан ужесточает наказания за оскорбление семьи Пророка и его сподвижников

Парламент Пакистана принял закон, который продлевает сроки тюремного заключения и штрафы для тех, кто проявляет неуважение к женам, членам семьи и сподвижникам Пророка Мухаммеда (мир ему и благословение).
Сенат страны принял «Законопроект об уголовных законах (поправка) 2023 года», который предусматривает наказание от минимум 10 лет до пожизненного заключения, а также штраф в размере одного миллиона рупий (приблизительно 3500 долларов США).
Ранее максимальное наказание за эти действия составляло три года лишения свободы.
Сенатор Муштак Ахмад Хан, один из авторов законопроекта, заявил, что смертная казнь за богохульство в отношении самого Пророка (мир ему) остается неизменной в соответствии с Уголовным кодексом Пакистана.
Законопроект, по-видимому, направлен против некоторых членов шиитской общины, которые открыто проклинают одну из жен Пророка и его близких сподвижников.
Джахангир Мохаммед, директор аналитического центра Ayaan Institute, считает, что такие законы в Пакистане необходимы.
«Все общества нуждаются в законах, которые способствуют социальной гармонии и запрещают подстрекательство против священных убеждений людей», — сказал он. «В Пакистане было много проблем, связанных с межконфессиональной и религиозной ненавистью со стороны экстремистских элементов — как суннитов, так и шиитов, — поэтому необходимы какие-то законы о религиозном подстрекательстве для поддержания мира и согласия и пресечения самых ужасных эксцессов. И я бы предпочел современные законы против ненависти, чем устаревшие законы британской эпохи о богохульстве».
Он добавил: «Но, очевидно, учитывая, что это Пакистан, и законы часто используются для политической вендетты и сведения счетов, законы должны быть соразмерными и применяться должным образом, а не использоваться в политических целях».
По оценкам, в период с 1987 по 2007 год в Пакистане в результате шиитско-суннитского конфликта было убито до 4000 человек.