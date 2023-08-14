Пакистан ужесточает наказания за оскорбление семьи Пророка и его сподвижников

Парламент Пакистана принял закон, который продлевает сроки тюремного заключения и штрафы для тех, кто проявляет неуважение к женам, членам семьи и сподвижникам Пророка Мухаммеда (мир ему и благословение).

Сенат страны принял «Законопроект об уголовных законах (поправка) 2023 года», который предусматривает наказание от минимум 10 лет до пожизненного заключения, а также штраф в размере одного миллиона рупий (приблизительно 3500 долларов США).

Ранее максимальное наказание за эти действия составляло три года лишения свободы.​​​​​​​​

Сенатор Муштак Ахмад Хан, один из авторов законопроекта, заявил, что смертная казнь за богохульство в отношении самого Пророка (мир ему) остается неизменной в соответствии с Уголовным кодексом Пакистана.

Законопроект, по-видимому, направлен против некоторых членов шиитской общины, которые открыто проклинают одну из жен Пророка и его близких сподвижников.

Джахангир Мохаммед, директор аналитического центра Ayaan Institute, считает, что такие законы в Пакистане необходимы.

«Все общества нуждаются в законах, которые способствуют социальной гармонии и запрещают подстрекательство против священных убеждений людей», — сказал он. «В Пакистане было много проблем, связанных с межконфессиональной и религиозной ненавистью со стороны экстремистских элементов — как суннитов, так и шиитов, — поэтому необходимы какие-то законы о религиозном подстрекательстве для поддержания мира и согласия и пресечения самых ужасных эксцессов. И я бы предпочел современные законы против ненависти, чем устаревшие законы британской эпохи о богохульстве».

Он добавил: «Но, очевидно, учитывая, что это Пакистан, и законы часто используются для политической вендетты и сведения счетов, законы должны быть соразмерными и применяться должным образом, а не использоваться в политических целях».

По оценкам, в период с 1987 по 2007 год в Пакистане в результате шиитско-суннитского конфликта было убито до 4000 человек.